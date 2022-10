Cristina Quaranta rimproverata in diretta al GF Vip 7 per aver usato un termine molto forte: ecco cosa è accaduto e la sua replica.

La replica di Cristina Quaranta

Alcuni giorni fa come sappiamo a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Cristina Quaranta. Dopo una lite avuta con Nikita Pelizon, l’ex volto di Non è la Rai si è sfogata con alcune sue coinquiline, e a quel punto durante un discorso generale ha usato alcuni termini molto forti, che hanno fatto storcere il naso ai più. Stasera così nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 proprio Alfonso Signorini ha voluto rimproverare la Quaranta per le sue parole, e a quel punto ha affermato:

“C’è stata una cosa che non mi è piaciuta. Mentre parlavi con alcune Vippone hai usato una serie di aggettivi negativi, tra cui la parola “mongo***de”. Questa cosa non mi è piaciuta e secondo me devi chiedere scusa. Hai infilato questa parola in una serie di aggettivi negativi ed è una roba orribile. Chiedi scusa perché mi ha dato troppo fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste robe tremende”.

Immediata la replica di Cristina, che si è prontamente scusa per quanto accaduto. Queste le sue parole:

“Io chiedo scusa, hai pienamente ragione”.

Il doveroso richiamo di Alfonso nei confronti di Cristina. #GFVIP

Nel mentre Cristina Quaranta e Nikita Pelizon al momento non hanno ancora avuto un vero confronto di chiarimento. Che nelle prossime ore ci sia un riavvicinamento tra le due Vippone? Non resta che attendere per scoprirlo.

