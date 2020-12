Sono state ore intense le ultime nella casa del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo ancora una volta c’è stata un’accesa lite tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet e ormai la situazione sembrerebbe essere degenerata. Nel frattempo a dire la sua sulla questione è stata nientemeno che Pamela Prati, che si è schierata prendendo le difese della conduttrice. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo le tensioni tra Stefania e Samantha fin dall’ingresso di quest’ultima nella casa sono salite alle stelle. Più volte le due si sono lanciate frecciatine e battutine, e solo ieri è scoppiata una lite senza precedenti, che non è passata inosservata. Tuttavia qualche ora dopo proprio la de Grenet, parlando della Orlando, ha usato termini e parole irripetibili e durissime e per questo gli utenti in queste ore hanno richiesto l’immediata squalifica per la showgirl.

In attesa di scoprire cosa accadrà, a commentare la lite avvenuta tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet è stata proprio Pamela Prati, che segue con attenzione tutto quello che avviene all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La soubrette così ha preso le difese della conduttrice, spendendo dure parole verso Samantha. Queste le sue dichiarazioni su quanto accaduto:

“Non sopporto le donne che odiano le donne. Non sopporto la cattiveria, non sopporto l’aggressività. Sono e sarò dalla parte di Stefania Orlando, una persona per bene che non merita di essere trattata così”.