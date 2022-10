1 Il rumor sul contratto di Pamela Prati

In queste settimane si è a lungo discusso di Pamela Prati, che come sappiamo è al momento reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 7. Proprio all’interno del reality, la showgirl sarda è tornata a parlare di Mark Caltagirone, svelando alcuni retroscena inediti che non sono passati inosservati e che hanno riacceso le luci su caso che qualche anno fa ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso. Nel mentre come se non bastasse a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata anche Eliana Michelazzo, ex collaboratrice della Prati, che ha già avuto modo di replicare e di dare la sua versione dei fatti. Ma non solo. Poche ore fa infatti Davide Maggio ha lanciato una bomba che non è passata affatto inosservata.

Stando alle indiscrezioni infatti, pare che Eliana possa varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 come nuova concorrente del reality. La notizia ha fatto il giro del web, tuttavia poco fa a smentirla è stato Pipol Tv. Secondo il portale infatti ci sarebbe una presunta clausola nel contratto di Pamela Prati che vieterebbe l’ingresso di Eliana all’interno del reality. Questo quanto si legge in merito:

“Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GFvip7. A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio. Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana”.

Pare dunque che Eliana Michelazzo non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7. In questi giorni intanto l’ex agente ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale ha parlato di Pamela Prati. Andiamo a leggere le sue parole.