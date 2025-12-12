Dolci natalizi senza ingredienti animali, tra tradizione reinterpretata e creazioni gourmet Il Natale 2025 si colora di nuove proposte dolciarie:…

Dolci natalizi senza ingredienti animali, tra tradizione reinterpretata e creazioni gourmet

Il Natale 2025 si colora di nuove proposte dolciarie: i panettoni vegani. Pur non rispettando la ricetta tradizionale, questi lievitati conquistano chi desidera un Natale vegetale senza compromessi. Alcuni richiamano la versione classica, con uvetta e canditi; altri propongono accostamenti audaci, dal cioccolato al pistacchio, fino a frutti esotici e creme spalmabili.

Il Dolcissimo Panettone Vegano al Cioccolato di Franco La Bella

Franco La Bella, celebre pasticciere di Sciacca, presenta quest’anno un lievitato completamente vegano da un chilo. Arricchito con pasta d’arancia, un tocco di curcuma e cioccolato nell’impasto e nella copertura, questo dolce unisce tradizione e creatività. Prezzo: 36€

Stella di Natale Vegan di Antonino Cannavacciuolo

La celebre stella di Natale firmata Cannavacciuolo viene reinterpretata in versione vegana con un impasto soffice arricchito da mango e zenzero candito. La glassa alle mandorle e la granella di zucchero completano un dolce da 750 grammi, elegante e originale. Prezzo: 43€

Panettone Vegetale Vergani: Tradizione Italiana Rivisitata

Vergani propone un lievitato vegano che mantiene lo spirito del panettone classico: farina bianca, olio di riso, burro di cacao, uva sultanina e scorze d’arancia candite a fresco. L’olio extravergine d’oliva e la vaniglia Bourbon del Madagascar completano la ricetta. Disponibile anche in versione pandoro vegetale. Peso: 500 g. Prezzo: 13,52€

Dolce di Natale al Pistacchio di Sciara

Sciara, azienda siciliana specializzata in pistacchio, propone un lievitato vegano senza canditi né uvetta. L’impasto, arricchito con gocce di cioccolato fondente, è completato da una copertura di cioccolato e granella di pistacchio. Incluso un vasetto di crema al pistacchio vegana per farcire le fette. La ricetta nasce nel 2017 e viene perfezionata nel 2023. Prezzo: 29,90€

Che si tratti di frutti esotici, cioccolato o pistacchio, i panettoni vegani offrono un’alternativa golosa senza ingredienti di origine animale.