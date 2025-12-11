Gli italiani spenderanno in media 64 euro per il pranzo o cenone di Natale 2025, con un calo rispetto allo scorso anno. Ecco come l’aumento dei prezzi influenzerà le tavole festive del BelPaese.

Quanto spendono gli italiani per il pranzo di Natale 2025

Anche se il Natale è da sempre associato a grandi abbuffate e tavole imbandite, quest’anno gli italiani dovranno fare i conti con un budget più ridotto per il pranzo e il cenone.

Secondo le previsioni riportate da Consumerismo No Profit, nel 2025, il budget medio che gli italiani destineranno al pranzo o cenone di Natale si attesterà intorno ai 64 euro, un importo inferiore rispetto ai 90 euro circa dello scorso anno. A livello complessivo, la spesa totale per le festività natalizie dovrebbe ammontare a 2,7 miliardi di euro, un calo rispetto ai 3,5 miliardi del 2024.

Questo diminuito budget natalizio è il risultato di una serie di fattori, principalmente legati all’aumento dei prezzi degli alimenti, che hanno messo a dura prova le famiglie italiane. I dati Istat evidenziano che, dal 2021 al 2025, i prezzi degli alimenti sono aumentati mediamente del 25%, con alcuni prodotti che hanno visto incrementi ancora più significativi. In particolare, i prodotti vegetali sono aumentati oltre il 30%, mentre il costo di latte, formaggi e uova è salito di circa il 28%, e pane e cereali hanno visto un incremento di più del 25%.

Questo incremento dei costi ha un impatto diretto sui piatti tradizionali delle feste. Lasagne, timballi, arrosti, secondi di carne e dolci lievitati saranno inevitabilmente più costosi rispetto all’anno scorso, nonostante i menù rimangano pressoché invariati. Il caro-alimenti ha spinto molte famiglie a ridurre le quantità o a scegliere alternative meno costose per il pranzo di Natale 2025. Ad esempio, i piatti a base di carne potrebbero subire una leggera diminuzione nella varietà, optando per tagli più economici, pur mantenendo intatta la tradizione.

Natale più sobrio e tradizionale

Nonostante la spesa ridotta, il pranzo di Natale 2025 non perderà la sua tradizione, ma potrebbe presentarsi in una versione più sobria. L’Italia continua ad essere un paese che non rinuncia alla bellezza delle sue tradizioni natalizie, anche se con un occhio al portafoglio. In ogni caso, sarà interessante vedere come gli italiani sapranno adattarsi a queste nuove circostanze economiche pur mantenendo lo spirito festivo e la convivialità tipica del Natale.

Il Natale 2025 si preannuncia come un periodo di festa ma con un budget più contenuto rispetto agli anni passati. Il caro-alimenti ha ridotto le spese per il pranzo e il cenone, ma gli italiani continueranno a mantenere vive le tradizioni culinarie delle feste.

