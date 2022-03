Paola Caruso in ospedale: cosa è successo

Mancano pochi giorni e su Italia 1 esordirà (precisamente martedì 15 marzo 2022) la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, trasmissione che quest’anno vede al timone di conduzione Barbara d’Urso. Nel cast del reality show tra i tanti volti noti troveremo anche Paola Caruso che, nelle scorse ore, è stata protagonista di una disavventura e ora si trova in ospedale.

Dagospia, attraverso Alberto Dandolo, ha rivelato nel dettaglio ciò che è accaduto alla Caruso. Ecco quanto si apprende dal sito di Roberto D’Agostino:

“DANDOLO FLASH! LA BOMBASTICA PAOLA CARUSO, CONCORRENTE DELLA NUOVA EDIZIONE DE “LA PUPA E IL SECCHIONE” È STATA TRASPORTATA IN AMBULANZA IN UN OSPEDALE ROMANO PER UNA ALLERGIA AGLI ACARI. LA SHOWGIRL ERA IN ISOLAMENTO IN UN HOTEL ALLA PERIFERIA DI ROMA. RIUSCIRÀ RECUPERARE PER LA PRIMA PUNTATA? AH, NON SAPERLO…”, ha scritto Dandolo. La notizia su Paola Caruso si è diffusa piuttosto rapidamente.

Poco dopo proprio Paola Caruso ci ha tenuto a intervenire personalmente sui social. Tramite il suo account ufficiale Instagram ha raccontato, un po’ provata:

“Ho visto su molti siti che è uscita la notizia che non sto bene. Allora ero in quarantena da giovedì per entrare a La Pupa e il Secchione e nella villa. Però io sono allergica alla moquette, alla polvere e agli acari. Ho resistito i primi giorni, poi non ce l’ho fatta più, perché questa tosse è aumentata finché non ho più respirato. Stamattina ho chiamato l’ambulanza. Adesso sto in ospedale, mi stanno facendo la terapia, sto un po’ meglio, ma non sto proprio bene. Ho tossito troppo”, ha spiegato Paola Caruso.

Paola Caruso in ospedale a pochi giorni dall’inizio de #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/t7eXh29xl6 — disagiotv (@disagio_tv) March 13, 2022

Ora ci si chiede dunque se Paola Caruso riuscirà a recuperare per La Pupa e il Secchione Show. Noi ci auguriamo che la neo concorrente risolva presto questa situazione e le facciamo gli auguri di pronta guarigione.

