A Verissimo Soleil Sorge parla di Alex Belli

Non solo Miriana Trevisan. Oggi Verissimo ha accolto in studio Soleil Sorge che, per molti è stata la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer ha ripercorso la sua avventura nel reality show, spazio poi anche alla sua vita privata e non è mancato ovviamente un riferimento alla sua relazione fuori la Casa, così come al rapporto nato con Alex Belli. Legame che è stato ricco di fraintendimenti.

Così questo pomeriggio Soleil Sorge ha vuotato il sacco e rivelato tutta la sua verità su quanto accaduto tra lei e Alex Belli: “Non sono innamorata di Alex”, ci ha tenuto a precisare (QUI IL VIDEO). “Non c’è stato niente di più vero all’interno della Casa di quello che abbiamo vissuto. Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.

(VIDEO CLICCANDO QUI) Nel talk show Soleil Sorge ha confidato a Silvia Toffanin cosa ha pensato quando Alex Belli le ha detto di amarla e provare qualcosa per lei. Oltretutto ha fatto sapere che, oltre ai baci che abbiamo visto, non è successo nulla tra loro: “In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio. Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”. (QUI PER IL VIDEO)

Nel corso dell’intervista non sono mancate delle stoccate di Silvia Toffanin verso Alex Belli. Tra esse segnaliamo: “Dimmi tu quella che è la verità” e sempre rivolgendosi a Soleil Sorge: “Ti auguro di risolvere la tua situazione personale e liberarti di Alex, ops l’ho detto”. Una chiacchierata in cui Soleil si è raccontata a 360°. Che ne pensate?

