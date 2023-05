NEWS

Nicolò Figini | 19 Maggio 2023

Il duetto estivo di Paola e Chiara

Continuiamo a parlare dei tormentoni estivi che usciranno tra poche settimana in tutta Italia. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo fatto riferimento a diversi cantanti che hanno avviato una collaborazione insieme. Tra queste alcune sono state confermate e altre devono ancora essere annunciate ufficialmente. Grande fermento c’è per la notizia riguardante il duetto di Paola e Chiara.

Prima di rivelare con chi dovrebbero collaborare, però, ricapitoliamo quelli di cui siamo già a conoscenza. Sappiamo che Tananai canterà insieme a Marracash, mentre Fedez si ritroverà insieme agli Articolo 31 e Annalisa. Si prosegue con Marco Mengoni con Elodie, ma anche Orietta Berti insieme a Fabio Rovazzi.

Nessuno di loro, ad oggi, ha rivelato il titolo delle rispettive canzoni. Quasi sicuramente i primi annunci cominceranno ad arrivare a partire dalle prossime settimane. Noi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Ma Paola e Chiara con chi duetteranno?

Sembra che, mentre saremo a rilassarci sotto l’ombrellone, potremo ascoltare il loro brano cantato in collaborazione con Boomdabash. Il gruppo salentino in passato ha scelto Annalisa, Baby K, Alessandra Amoroso e Loredana Bertè, creando dei brani che sono stati ascoltati e apprezzati dalla maggior parte delle persone.

Anche in questo caso rimane sconosciuto il titolo della canzone, come riporta Davide Maggio. Questo è un periodo d’oro per Paola e Chiara, reduci dal successo del Festival di Sanremo con “Furore” hanno anche inciso un album con una serie di featuring amatissimi dai fan. Nel caso in cui dovessimo avere ulteriori dettagli in merito non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.