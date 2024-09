Tutto su Paola e Chiara, Big in gara a Sanremo 2023.

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Paola e Chiara, Big in gara a Sanremo 2023: dall’età, alla vita privata, a dove seguire sui social e su Instagram.

Chi sono Paola e Chiara

Nome e cognome: Paola Iezzi, Chiara Iezzi

Nome d’arte: Paola e Chiara

Età: Paola 50 anni; Chiara 51 anni

Data di nascita: Paola 30 marzo 1974; Chiara 27 febbraio 1973

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Paola Ariete; Chiara Pesci

Altezza: Paola 1,67 cm; Chiara 1,60 cm

Peso: Paola 57 kg; Chiara informazione non disponibile

Professione: cantanti

Fidanzata: Paola è impegnata col regista e fotografo Paolo Santambrogio; Chiara pare sia single

Figli: non hanno figli

Tatuaggi: non hanno tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paolaiezzireal; @chiaraiezzi_official

Paola e Chiara età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Paola e Chiara, dove sono nate e quanti anni hanno le due cantanti. Le sorelle Iezzi nascono rispettivamente il 30 marzo 1974 e il 27 febbraio 1973.

L’età di Paola è dunque di 50 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,67 cm. L’età di Chiara è invece di 51 anni, e la sua altezza è pari a 1,60 cm.

Sappiamo che fin da bambine si avvicinano alla musica, fino a quando decidono di formare un duo e di provare a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Prima di occuparci della loro carriera però andiamo a scoprire di più sulla vita privata delle Iezzi.

Vita privata

In molti si chiedono se Paola e Chiara siano fidanzate e se abbiano figli. Le sorelle Iezzi non hanno figli, tuttavia entrambe hanno una vita privata interessante. Paola infatti da circa 14 anni è legata sentimentalmente al regista e fotografo Paolo Santambrogio. Proprio in merito alla sua relazione la cantante afferma:

“Il nostro segreto? Amarsi, che non è il sesso o l’amore romantico degli inizi. Amare nel senso più alto e ampio del termine. Il sostegno, la fiducia sono i doni più preziosi della coppia. Crescendo si diventa meno egoisti, si scopre la bellezza di supportare l’altro”.

Chiara invece nel 2014 si è convertita e ha sposato l’israeliano Meir Cohen. Il matrimonio tuttavia è finito da qualche tempo e al momento la Iezzi risulta essere single.

Ma vediamo adesso dove seguire le due cantanti sui social.

Dove seguire Paola e Chiara: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Paola e Chiara sui social pre restare sempre al passo con tutte le news sulle due cantanti? Andiamo a scoprirlo.

Le sorelle Iezzi hanno naturalmente dei profili Instagram attivi, che vantano diverse migliaia di follower.

Proprio sui social le due artiste condividono i momenti più belli della loro vita privata e della loro carriera.

Carriera

Dopo essersi avvicinate alla musica, Paola e Chiara decidono di formare un duo, dando così il via alla loro carriera nel 1996. Prima di unirsi però le due cantanti erano state coriste degli 883. Sempre nel 1996 partecipano in concorso a Sanremo Giovani 1996 con la canzone In viaggio, ottenendo il diritto di partecipare alla sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 1997.

Nel giugno 2013 Paola e Chiara annunciano ufficialmente la separazione artistica. Ma cosa è accaduto e perché le sorelle Iezzi si sono sciolte? Proprio Paola ha rivelato cosa è successo, parlando di tensioni con sua sorella. Di recente la Iezzi, nel corso di un’intervista per Vanity Fair Italia, parlando della lite con Chiara ha affermato:

“Quando abbiamo iniziato a cantare avevamo 16 anni, e fino al 2013 abbiamo vissuto in modo simbiotico, allineate su tutto. Abbiamo dato tantissimo al lavoro, trascurando noi stesse. La distanza a un certo punto è stata necessaria: prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”.

Negli anni a venire così Paola e Chiara hanno proseguito le loro carriera soliste, fino a quando nel 2022 non è avvenuta la reunion ufficiale.

Dopo aver preso parte a un dj set insieme, Paola e Chiara nel 2022 annunciano ufficialmente la reunion. Il ritorno sul palco avviene nel mese di luglio, quando le due sorelle cantano durante le date del tour di Max Pezzali a Bibione e allo stadio San Siro di Milano. Nell’agosto successivo riappaiono insieme durante la data a Fermo del tour di Jovanotti.

A settembre come se non bastasse si mostrano su Instagram in uno studio di registrazione, gesto che conferma dunque la tanto attesa reunion. A dicembre 2022 le Iezzi vengono scelte per partecipare tra i Big al Festival di Sanremo 2023.

Album e canzoni di Paola e Chiara

In questi anni di carriera Paola e Chiara hanno portato al successo tantissime canzoni. Ne citiamo solo alcuni: Amici come prima, Festival a Vamos a bailar, per passare a Kamasutra e non solo!

Qui vi riportiamo invece gli album che hanno reso iconico questo duo musicale: 1997 – Ci chiamano bambine; 1998 – Giornata storica; 2000 – Television; 2002 – Festival; 2004 – Blu; 2007 – Win the Game; 2010 – Milleluci; 2013 – Giungla

Senza dimenticare le raccolte uscite nel corso degli anni: 2005 – Greatest Hits; 2015 – The Story e 2023 – Per sempre.

Sanremo 1997

Nel febbraio del 1997 così Paola e Chiara debuttano per la prima volta al Festival di Sanremo, con la canzone Amici Come Prima. Il pezzo convince a pieno il pubblico, al punto che le sorelle Iezzi vincono la kermesse musicale. A quel punto le cantanti pubblicano il loro primo album, Ci Chiamano Bambine.

L’anno seguente le Iezzi tornano in gara a Sanremo.

Sanremo 1998

Dopo la vittoria con Amici Come Prima, Paola e Chiara partecipano a Sanremo 1998 nella categoria Big, con il brano Per Te. Il pezzo si classifica al 16esimo posto. Contemporaneamente esce la ristampa del disco Ci Chiamano Bambine, contenente un remix e il brano sanremese. Nello stesso anno esce il secondo album, Giornata Storica, e contemporaneamente presentano alcuni programmi televisivi, tra cui So 90’s sulla rete musicale MTV.

Nel 2000 arriva un successo inaspettato per le Iezzi, quando pubblicano l’album Television, anticipato dall’iconica hit Vamos a bailar (Esta vida nueva). Il singolo viene pubblicato anche all’estero, ottenendo un grande successo addirittura in Giappone, nei paesi scandinavi e nell’Europa centrale. Il brano verrà poi tradotto anche in lingua spagnola.

Nell’estate del 2002 esce il nuovo album di Paola e Chiara, Festival, anticipato dall’omonimo singolo, che diventa un tormentone estivo. Due anni più tardi esce invece il disco Blu, che tuttavia non ottiene il successo sperato.

Sanremo 2005

Nel 2005 Paola e Chiara tornano a Sanremo, con la canzone A Modo Mio, venendo però eliminate al primo turno. Contemporaneamente esce il loro primo Greatest Hits.

Dopo un periodo di silenzio, nell’ottobre del 2006 Chiara torna sulle scene col suo primo singolo da solista dal titolo Nothing at All, che ottiene un buon successo. Nel 20087 il duo torna insieme e pubblica l’album Win the Game.

Nel 2009 anche Paola esordisce come solista e rilascia Alone, un EP di cinque pezzi. L’anno successivo le Iezzi tornano col loro nuovo disco, Milleluci. Contemporaneamente le due sorelle proseguono le loro carriere soliste, per poi tornare sulle scene nel 2013 con l’album Giungla. Poche settimane dopo la pubblicazione del progetto però il duo annuncia ufficialmente lo scioglimento.

Paola e Chiara a Sanremo 2023

A 10 anni di distanza dallo scioglimento, a febbraio 2023 Paola e Chiara tornano al Festival di Sanremo per gareggiare tra i Big, con la canzone inedita Furore. Le sorelle Iezzi tornano così a cantare insieme, per la gioia di tutti i fan, che non hanno mai smesso di sostenerle.

Nel mentre le cantanti annunciano per la primavera dello stesso anno tre concerti evento tra Roma e Milano. Contemporaneamente le Iezzi iniziano a lavorare al nuovo album di inediti, sul quale però non abbiamo ancora news.

Il percorso di Paola e Chiara a Sanremo 2023 inizia ufficialmente martedì 7 febbraio. Sono arrivate 17esime ma hanno scalato le classifiche musicali con il loro progetto e collaborazioni.

Nel 2024 invece sono state conduttrici di Prima Festival. Sempre nel 2024 Paola Iezzi è confermata come giudice di X Factor.