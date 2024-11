Mancano poche ore al debutto della nuova edizione de La Talpa e nel corso di un’intervista arriva il commento di Paola Perego su Diletta Leotta, conduttrice del reality show.

Parla Paola Perego

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova attesissima edizione de La Talpa, con la conduzione di Diletta Leotta. Dopo anni di richieste, il pubblico è stato dunque accontentato e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà. In queste ore nel mentre sui social è arrivato il post di in bocca al lupo di Paola Perego, che come sappiamo ha presentato le prime edizioni della trasmissione. La conduttrice così ha voluto inviare un messaggio alla Leotta, che ovviamente non è passato inosservato. Ma non è finita qui.

La Perego infatti è stata ospite di BellaMa’ e nel corso della chiacchierata proprio Pierluigi Diaco ha menzionato il post della presentatrice. Paola a quel punto, commentando la partenza della nuova edizione de La Talpa e l’arrivo di Diletta Leotta, ha affermato: “Io avrei pagato per rifarla, penso sia il reality più figo in assoluto. Ma quest’anno l’ha prodotto Mediaset e non la Rai. Non mi hanno chiamata, ma era giusto fare un in bocca al lupo a una collega”.

Come se non bastasse Paola Perego ha anche voluto dare un consiglio a Diletta Leotta. La conduttrice ha infatti invitato la collega a viversi questa esperienza da spettatrice e a riguardo ha dichiarato: “Io non ho mai saputo chi fosse la talpa, le consiglio di viverselo man mano che accadono le cose. Lo devi vivere da spettatore”.

Il pubblico intanto attende con ansia la messa in onda della prima puntata de La Talpa, che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.30. Ma cosa accadrà e chi sarà il traditore del gruppo? Non resta che attenderlo per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo a Diletta Leotta.