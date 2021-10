Interviene Paolo Bonolis

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e anche stasera si parte col botto. Solo nel corso della scorsa diretta infatti Sonia Bruganelli aveva svelato un retroscena inedito sull’inizio della sua storia d’amore con Paolo Bonolis. I due come sappiamo sono sposati da diversi anni, e sono una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. L’opinionista del reality però ha raccontato che quando ha incontrato il conduttore, quest’ultimo ha millantato grandi ricchezze, tra cui uno yatch che era in realtà di un amico. Pochi giorni fa però come se non bastasse a replicare a Sonia è stato proprio Paolo. Ospite a Cartabianca infatti Bonolis, scherzando, ha infatti affermato:

“Che ti devo dì? Per ogni pesce c’è l’esca giusta, evidentemente poi la signora ha abboccato…ha funzionato”.

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 così la questione è stata nuovamente affrontata e così a sorpresa a telefonare in diretta è stato lo stesso Paolo Bonolis! Il conduttore ha infatti svelato un retroscena inedito su sua moglie Sonia, affermando:

“Io non ho fatto una promessa vana. Ho detto a quella che avrei voluto che diventasse mia moglie che la sarei andata a prendere per portarla per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definita mia perché ci stavo solo io. Mi è stata data da un mio amico molto caro e sono andato a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle. Quindi come dicevo era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del Mediterraneo”.

La storia di un grande amore… così come è iniziato! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/h8zRBG3wxr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 22, 2021

La chiamata di Paolo Bonolis in diretta al Grande Fratello Vip 6 non è di certo passata inosservata e finalmente chiarezza è stata fatta.

