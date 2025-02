È finito persino al TG spagnolo (e non solo) il caso Roccaraso che ha coinvolto anche la tiktoker Rita De Crescenzo.

Rita De Crescenzo, il caso Roccaraso in Spagna

È scoppiata una grossa polemica intorno a Rita De Crescenzo in questi ultimi giorni, con quello che è stato definito “il caso Roccaraso”. Molti dei suoi video sono diventati virali sui social e i video non passano certamente inosservati. Talmente tanto che non se ne parla solo in Italia, ma addirittura oltre i confini nazionali. Pensiamo per esempio, tra i tanti TG che ne hanno parlato, c’è persino la Spagna.

In un servizio al telegiornale iberico è stata ripresa la situazione che si è creata a Roccaraso e si è fatto proprio riferimento a Rita De Crescenzo e quanto si dice sul suo conto.

RITA DE CRESCENZO NEL TELEGIORNALE DELLA TELEVISIONE PUBBLICA SPAGNOLA 💀💀💀💀 pic.twitter.com/oa6lO6RT1K — Alessio (@ale_ssio1) February 1, 2025

Diversi i contenuti pubblicati mentre si trovava a Roccaraso in compagnia della sua famiglia per trascorrere insieme il weekend. Dopo averli postati c’è stato una sorta di boom di visitatori nella località. Solo domenica scorsa si sono registrati ben 10 mila visitatori, arrivati con ben 200 pullman differenti da Napoli.

Per questo Rita De Crescenzo ha ricevuto una serie di critiche perché, secondo alcuni, con questi contenuti avrebbe invogliato le persone a recarsi nel comune abruzzese, causando una situazione fuori controllo difficile e complessa da gestire. Peraltro alcuni di loro hanno lasciato diversi rifiuti per terra e ne è nata una polemica, difficile da placare.

In questi giorni, in ogni caso, Rita De Crescenzo è intervenuta e ha dichiarato al TG1 che serve rispetto per le città e quanto sia necessario dare il buon esempio, difendendosi:

“Non dobbiamo sporcare le altre città. Dobbiamo dare il buon esempio a tutti. Io non ho mai organizzato dei pullman per andare lì. Ci sono andata con la mia famiglia. Poi ci sono andate tante altre persone perché hanno visto me”, ha concluso la De Crescenzo.