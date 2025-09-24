Retroscena su Paolo Bonolis: avrebbe detto “no” alla Rai (e a Sanremo) per tenere fede alla promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi

Come riportato da alcuni retroscena Paolo Bonolis avrebbe rinunciato a una proposta prestigiosa della Rai, che includeva anche la conduzione del Festival di Sanremo, per rispettare un impegno preso con Pier Silvio Berlusconi.

Il retroscena su Paolo Bonolis

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un possibile ritorno di Paolo Bonolis in Rai, un colpo di scena che avrebbe segnato una svolta nella carriera del celebre conduttore. A far crescere le voci è stata anche una sua intervista a TV Talk, dove alla domanda su un possibile passaggio a Viale Mazzini ha risposto: “Non lo so, tutto può essere nella vita.”

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la proposta della Rai era decisamente concreta e interessante. A novembre, infatti, il portale scriveva: “L’offerta è grande. Le trattative con Viale Mazzini vanno avanti e presto potrebbe esserci una svolta decisiva.”

A svelare ulteriori dettagli ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato come la Rai avesse offerto a Bonolis un pacchetto prestigioso. Precisamente si parlava, secondo la fonte, di tre edizioni del Festival di Sanremo alla conduzione. Poi ancora del ritorno del programma cult “Il senso della vita”, in una versione rinnovata e in prima serata su Rai 1 e anche della gestione di eventi speciali sulla rete ammiraglia.

Non solo: Paolo Bonolis avrebbe persino valutato l’idea di condividere il palco di Sanremo con Damiano dei Måneskin, in una coppia inedita e sorprendente. Ma, come rivelano le fonti, tutto è sfumato per una questione di lealtà: Paolo Bonolis aveva promesso a Pier Silvio Berlusconi di restare un altro anno a Mediaset. E Bonolis, si sa, è uno che mantiene la parola data.

Secondo quanto si legge da Affari Italiani, la Rai peraltro pare avesse in mente di “ridisegnare” Bonolis. L’idea pare fosse quella di lasciare da parte lo stile ultra-pop di Mediaset per puntare su format più riflessivi e moderni.

Nel frattempo, Paolo Bonolis continuerà a essere protagonista in Mediaset. Durante i palinsesti di luglio, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato: il ritorno di Avanti un altro in autunno. Poi ha aggiunto la partecipazione a Tú sí que vales, al posto di Gerry Scotti. E ancora si parlava di un nuovo programma in seconda serata, previsto per la primavera, ispirato a Il senso della vita.

Dunque, se il ritorno in Rai è sfumato, non mancheranno nuove opportunità per vedere Bonolis, impegnato in altri progetti. Chissà che in futuro quella porta non si riapra di nuovo però…