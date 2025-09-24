Daniel Nilsson fuori dal cast di Avanti un altro dopo i fatti che l’hanno coinvolto quest’estate. Al suo posto arriva Luca Vetrone, ex tentatore di Temptation Island ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Luca Vetrone ad Avanti un altro al posto di Daniel Nilsson

Avanti Un altro riparte giovedì con la registrazione delle nuove puntate, che segneranno il ritorno del programma di Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. La quindicesima edizione del gioco televisivo si preannuncia interessante, con alcune novità nel cast che non passeranno inosservate. Tra queste, spicca l’assenza di Daniel Nilsson, uno dei volti più amati del programma, noto per il suo ruolo di “Bonus” svedese. Nilsson, però, non farà parte di questa nuova stagione.

La sua esclusione dal cast era nell’aria dopo quanto accaduto in estate a Breuil-Cervinia, in Val d’Aosta. Sebbene le puntate di Avanti Un altro che andranno in onda siano ancora quelle registrate nell’autunno del 2024, l’assenza di Nilsson nelle nuove registrazioni è ormai certa. La notizia è stata anticipata da Fanpage.it, che ha confermato che a sostituirlo sarà Luca Vetrone, un volto già noto al pubblico.

Classe 1995, Luca Vetrone ha esordito in televisione nel 2019 a Uomini e donne, per poi guadagnarsi la ribalta come tentatore a Temptation Island nel 2021. La sua popolarità è ulteriormente cresciuta nel 2023 quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto dietro Marco Mazzoli. La sua esperienza televisiva e la visibilità ottenuta in questi anni lo rendono un sostituto perfetto per il “bonus” svedese.

Non è l’unica novità per il programma: anche Claudia Ruggieri, che da anni interpretava il personaggio di ‘Miss Claudia’, ha annunciato il suo addio sui social. Un cambiamento che conferma come questa edizione di Avanti un altro voglia apportare delle modifiche significative alla trasmissione.

Mentre la programmazione avanza, la curiosità di vedere Luca Vetrone da parte del telespettatori è tanta, ora che ha preso il posto di Nilsson. La stagione 2025 di Avanti un altro promette dunque sorprese e cambiamenti che potrebbero entusiasmare i fan del programma.