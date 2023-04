NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2023

GF Vip 7

Dopo le recenti tensioni tra il GF Vip 7 e Mediaset, Milena Miconi arriva come ospite a Verissimo per una chiacchierata con Silvia Toffanin

Milena Miconi arriva a Verissimo

Sono trascorsi esattamente 10 giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 7 e ormai gli ex Vipponi sono tornati alle loro vite di sempre. A breve però una delle protagoniste di questa edizione tornerà in tv. Di chi parliamo? Di Milena Miconi. Stando a quanto riporta TvBlog, l’attrice nel fine settimana arriverà come ospite nel salotto di Verissimo, per una chiacchierata a cuore aperto con Silvia Toffanin. Dopo diverse settimane dunque il programma di Canale 5 tornerà ad occuparsi dei protagonisti del reality show, e la prima ad arrivare in studio sarà proprio la Miconi.

Come sappiamo di recente, a causa dei comportamenti eccessivi assunti dalla maggior parte dei concorrenti, Mediaset ha deciso di non dare più spazio agli ex Vipponi sulle proprie reti. Per questo motivo né i finalisti di questa edizione, né tanto meno Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7, hanno ottenuto un invito per Verissimo, per la tradizionale intervista con la Toffanin.

Adesso però sembrerebbe che Canale 5 voglia alleggerire la tensione e per questo motivo nel fine settimana Milena Miconi sarà tra gli ospiti della trasmissione. Come è noto proprio l’attrice con la sua eleganza e i suoi modi di fare ha ben presto conquistato il cuore del pubblico, diventando una delle Vippone più amate di questa edizione. Nel mentre pochi giorni fa Milena è tornata anche sui social, e ha pubblicato un tenero post per ringraziare tutti coloro che in questi mesi l’hanno supportata e sostenuta. Queste le sue dichiarazioni:

“Vorrei ringraziarvi uno per uno per tutto l’affetto che ricevo da quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello. È stata una esperienza difficile ma unica. Ho cercato di rimanere fedele ai miei valori e a tutto quello in cui credo. Sapere di essere entrata in punta di piedi nelle vostre case e nel vostro cuore mi riempie di gioia. Grazie grazie grazie e ancora grazie, vi voglio bene”.

Non resta dunque che attendere per l’intervista di Milena Miconi a Verissimo.