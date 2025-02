Cerchiamo di conoscere meglio Paolo Ciavarro, scoprendo chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, altezza, social e vita privata.

Chi è Paolo Ciavarro

Nome e Cognome: Paolo Ciavarro

Data di nascita: 22 ottobre 1991

Luogo di nascita: Roma

Età: 33 anni

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: conduttore e personaggio TV

Fidanzato: è sposato con Clizia Incorvaia

Figli: ha un figlio

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paolociavarro

Paolo Ciavarro: età, altezza e biografia

Paolo Ciavarro è un volto noto del panorama televisivo italiano. Nato il 22 ottobre 1991, Paolo è figlio d’arte: suo papà è Massimo Ciavarro, attore e produttore cinematografico, mentre sua mamma è Eleonora Giorgi, attrice di grande successo negli anni ’70 e ’80.

Nel 2025 va per i 34 anni di età e per quanto riguarda la sua altezza, possiamo dirvi che Ciavarro raggiunge i 180 centimetri. Ha un fratello maggiore di nome Andrea Rizzoli, che la madre ha avuto dal matrimonio precedente con l’editore Angelo Rizzoli, dal quale ha divorziato nel 1984.

Crescere in una famiglia legata al mondo dello spettacolo gli ha permesso di avvicinarsi fin da giovane a questo settore, pur scegliendo inizialmente un percorso diverso.

Da adolescente, infatti, vedeva il suo futuro nel mondo del calcio, sport che ha praticato anche ad alti livelli. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nelle giovanili Roma, arrivando a fare addirittura un provino per il Manchester City che, però, non è andato bene e alla fine ha mollato la carriera di calciatore.

Dopo aver conseguito il diploma, Paolo Ciavarro ha intrapreso gli studi universitari in Economia e gestione aziendale alla LUISS, laureandosi con successo. Tuttavia, nonostante la formazione accademica in ambito economico, ha ben presto seguito le orme dei suoi genitori, facendo il suo debutto in televisione.

Nel corso degli anni, ha preso parte a diversi programmi televisivi, conquistando il pubblico. Tra le esperienze più rilevanti, si ricordano la sua collaborazione con Forum, che dura tutt’oggi, e la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Vita privata di Ciavarro: moglie e figli

Paolo Ciavarro è felicemente legato a Clizia Incorvaia, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip di 11 anni più grande. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia durante l’edizione del 2020. La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori e ha conquistato il pubblico, che ancora oggi li segue.

Dopo alcuni anni di fidanzamento, Paolo e Clizia hanno coronato il loro amore con la nascita del loro primo figlio, Gabriele, venuto al mondo il 19 febbraio 2022. La coppia ha condiviso con grande gioia questo momento sui social, ricevendo l’affetto di tantissimi fan.

Il 12 luglio 2024 Clizia Incorvaia è passata dall’essere la fidanzata di Paolo CIavarro alla moglie. L’ex gieffino ha dichiarato di aver preso, insieme alla compagna, la decisione di anticipare il matrimonio per avere la sicurezza di poter condividere quel giorno di festa con la madre Eleonora Giorgi, che combatte contro una malattia da qualche anno: un tumore al pancreas.

Dove seguire Paolo Ciavarro: Instagram e social

Paolo Ciavarro è attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide principalmente selfie, foto di viaggi e momenti con la sua famiglia, per un totale di oltre 1000 post.

Ha iniziato a pubblicare sul suo account nel dicembre 2012, dopo aver aperto il profilo, ormai verificato da anni, a marzo. Ad oggi, sono quasi 390 mila le persone che lo seguono.

Paolo ha anche un profilo su TikTok e su X, su cui, però, non pubblica da qualche anno. La sua attività social al momento si concentra, quindi, solo su Instagram.

Carriera

Paolo Ciavarro ha intrapreso una carriera televisiva variegata, partecipando a diversi programmi che ne hanno consolidato la presenza sul piccolo schermo.

Pechino Express

Il debutto televisivo di Paolo è avvenuto nel 2013, quando ha partecipato alla seconda edizione del reality show Pechino Express su Rai 2, in coppia con suo padre Massimo Ciavarro. Insieme, hanno affrontato le sfide del programma, classificandosi al quinto posto.

Forum

Nel 2016, Paolo è entrato a far parte del cast di Forum, il celebre programma Mediaset, condotto ormai da anni da Barbara Palombelli. In questo contesto, ricopre ancora oggi il ruolo di assistente della conduttrice, contribuendo alla presentazione e discussione dei casi legali proposti in trasmissione. Non sappiamo di preciso quanto guadagni a Forum, ma anni fa Eleonora Giorgi aveva dichiarato che veniva “pagato pochissimo”.

Amici di Maria De Filippi

Parallelamente all’esperienza a Forum, nel 2017 Paolo è approdato al talent show Amici di Maria De Filippi. Qui, insieme a Lorella Boccia e Marcello Sacchetta, ha condotto il daytime del programma su Real Time, offrendo ai telespettatori un resoconto quotidiano delle attività e delle sfide affrontate dai giovani talenti in gara.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello

Nel 2020, Paolo ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Durante questa esperienza, oltre a mettersi in gioco personalmente, ha conosciuto l’influencer Clizia Incorvaia, con la quale ha iniziato una relazione sentimentale, proseguita anche al di fuori della casa.

Disconnessi on the Road

Nel settembre 2020, su Italia 1 in seconda serata è andata in onda la quarta edizione di Disconnessi on the Road condotta da Paolo Ciavarro insieme a Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, alle prese con un viaggio avventuroso alla scoperta di vari luoghi d’Italia.