Dopo ben sette anni d’amore, poche ore fa Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono finalmente sposati. La coppia, nata a Uomini e Donne, si è unita in matrimonio alla presenza di familiari e amici.

Sono trascorsi ben sette anni da quando Paolo Crivellin ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Durante la sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi, l’infuencer ha fatto la conoscenza di Angela Caloisi e tra loro poco a poco è nato l’amore. Dopo aver lasciato insieme la trasmissione, i due hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione, diventando in breve una delle coppie più amate tra quelle nate in trasmissione. Dopo anni di vita insieme, lo scorso gennaio è accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti i fan. L’ex tronista infatti ha stupito la sua compagna con una bellissima proposta di matrimonio e a quel punto sono iniziati i preparativi per le nozze, che si sono svolte nella giornata di giovedì 31 luglio.

Ieri dunque, Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sono finalmente sposati. La cerimonia si è tenuta a Firenze alla presenza di familiari e amici e non sono mancati anche diversi ex volti noti di Uomini e Donne, tra cui Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, Martina Grado e Giacomo Czerny e anche Virginia Stablum. A far commuovere il web sono state naturalmente le meraviglie promesse che Paolo e Angela si è scambiati. Proprio l’ex tronista ha infatti dichiarato con la voce rotta:

“Credo che tu sia uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Se avremo un figlio vorrei che avesse il tuo carattere, magari non proprio tutto. Soprattutto vorrei che da te imparasse cosa vuol dire amare”.

A prendere poi parola è stata Angela Caloisi, che rivolgendosi a Paolo Crivellin ha affermato: “Prima di conoscerti non avevo più voglia di fare tante cose, tu sei stato la mia luce. Mi hai donato leggerezza, quella che non riuscivo a trovare in nessun posto. Più stavo con te, più capivo che non dovevo fingere di essere qualcos’altro per piacerti, perché tu hai amato la vera me”.

da “te lo brucio quel citofono” a “sei la mia casa” angela e paolo CHE BELLI pic.twitter.com/cqJEv2aECs — (@ilariaaila) July 31, 2025

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Paolo e Angela, che finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore.