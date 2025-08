Andiamo a scoprire gli ascolti dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda giovedì 30 luglio 2025

Quali sono stati gli ascolti TV dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5 giovedì 31 luglio 2025? Qui di seguito tutti i dati Auditel e il paragone con le precedenti edizioni.

Gli ascolti di Temptation Island

Anche per quest’anno lo show condotto da Filippo Bisciglia ha concluso la sua corsa dopo un totale di otto puntate. Gli appuntamenti, sera dopo sera, sono riusciti a conquistare il pubblico e gran parte del merito va alla produzione per aver saputo scegliere delle coppie che sono subito state amate dagli italiani.

Il debutto ha fatto guadagnare al reality 3.452.000 spettatori con il 27.80%, diventando l’edizione con il miglior risultato in termini di share. Ma quali sono stati gli ascolti TV di Temptation Island nell’ultima puntata andata in onda giovedì 31 luglio 2025?

A riportalo, tra gli altri ci ha pensato anche Giuseppe Candela sul proprio account Twitter. Durante lo speciale “un mese dopo” abbiamo potuto rivedere i protagonisti scoprendo che alcuni di loro stanno ancora insieme mentre altri non ce l’hanno fatta e si sono lasciati. Come se non bastasse Sonia B ha annunciato di essere incinta e di stare aspettando un bambino con Simone!

Tutto ciò ha permesso all’ultima puntata di Temptation Island del 31 luglio 2025 di totalizzare 4.601.000 spettatori e il 32.9% di share. Un record storico che rende l’appuntamento il più visto di tutte le edizioni. Lo scorso anno, per esempio, la puntata finale in autunno aveva segnato il 20.73% di share e 3.008.000 spettatori. In termini di share, al secondo posto, si piazza l’edizione estiva del 2024 con il 31.82%.

Un grandissimo trionfo che assicura il ritorno della trasmissione anche nella prossima stagione televisiva.