Tra rigore accademico e passione per la piazza, il giornalista lucchese spegne 68 candeline confermandosi un pilastro insostituibile dell’informazione italiana

Non è da tutti saper coniugare la profondità della riflessione filosofica con l’immediatezza del linguaggio televisivo. Paolo Del Debbio, nato sotto il segno della coerenza a Lucca nel 1958, festeggia oggi 68 anni di una vita spesa a decifrare la complessità del reale. Il suo percorso non nasce davanti alle telecamere, ma tra i libri e le aule universitarie: laureato in Filosofia, dal 1999 trasmette il valore dell’Etica e dell’Economia agli studenti della IULM di Milano. Questa solida base intellettuale gli ha permesso di affrontare la sfida dei media con una marcia in più, rendendolo capace di analizzare la politica non come un gioco di palazzo, ma come uno strumento al servizio della collettività.

Il successo televisivo e lo stile di Dritto e rovescio

La sua consacrazione come volto simbolo di Rete 4 è il risultato di un approccio unico, spesso descritto come “di quartiere” per la sua straordinaria capacità di ascolto. Da Quinta colonna fino all’attuale successo di Dritto e rovescio, Del Debbio ha trasformato il talk show in uno spazio di confronto autentico, dove la voce della gente comune trova finalmente cittadinanza. La sua scrittura, altrettanto incisiva, ha regalato saggi fondamentali come “Populista, e me ne vanto” e “In nome della libertà”, opere che riflettono il pensiero di un uomo che non ha mai avuto paura di sfidare il politicamente corretto per amore della chiarezza.

La famiglia e il riserbo sulla vita privata

Nonostante la grande popolarità, Del Debbio ha saputo mantenere una cortina di riservatezza quasi d’altri tempi sulla sua sfera personale. Il matrimonio storico con Gina Nieri, figura di spicco dei vertici Mediaset, ha portato nella sua vita le gioie più grandi: le figlie Maddalena e Sara. Entrambe, cresciute lontano dai riflettori e dai clamori del gossip, testimoniano l’educazione improntata alla sobrietà e alla concretezza ricevuta in famiglia. È in questo equilibrio tra l’uomo pubblico, capace di sferzate polemiche memorabili, e il padre riservato che risiede il segreto del suo fascino intramontabile.

Gli auguri speciali di Roberto Alessi e Novella 2000

In un giorno così significativo, non poteva mancare un pensiero affettuoso per chi, ogni settimana, entra nelle nostre case con coraggio e onestà intellettuale. Celebriamo oggi non solo il giornalista di razza, ma l’uomo che ha saputo restare fedele alle sue radici toscane e alla sua missione di divulgatore. A Paolo Del Debbio vanno i più sentiti e calorosi auguri di buon compleanno da parte di tutta la redazione di Novella 2000 e un abbraccio speciale dal nostro Direttore, Roberto Alessi. Che sia un anno ricco di nuove sfide, vissute sempre con quel piglio brillante che lo rende unico.