Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Settembre 2023

Grande Fratello

Paolo Masella

Per differenti motivi Paolo Masella sta facendo molto parlare sul web. Mentre chiacchierava con Rosy Chin nella notte ha detto un qualcosa che ha molto stupito gli utenti. Il motivo di queste perplessità deriva dal fatto che il macellaio ha dichiarato di non aver mai visto una puntata del Grande Fratello e di non avere i social.

Nonostante questo, però, un discorso fatto con la sua compagna d’avventura, sembra smentire questa teoria. Paolo Masella, infatti, lo sentiamo trarre conclusioni e pensare alle possibili dinamiche che si andranno a creare da venerdì in poi con l’ingresso dei nuovi concorrenti. Si parla di strategie, di chi potrebbe votare chi e di come si potrebbero formare gruppi e fazioni.

Insomma un discorso che per un concorrente che non ha mai visto il Grande Fratello e non sembra essere avvezzo allo svolgimento del programma è davvero strano. Questo è ciò che hanno sottolineato molti utenti hanno sottolineato sentendogli dire le parole che potete rivedere nel video sottostante…

Scusatemi ma fino all'altro ieri il macellaio non aveva detto di non avere i social e soprattutto di non aver MAI visto una puntata del grande fratello???



Va bene che non c'ho mai creduto, ma manco a prenderci per il culo così #GrandeFratello #GFpic.twitter.com/MhCLifGOzC — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

Rosy Chin non ha nascosto perplessità inizialmente nel discorso fatto da Paolo Masella: “Non ci ho capito nulla”, per poi scoppiare a ridere. Il macellaio si è giustificato dicendo: “Io sono psichedelico. Si formeranno tre gruppi e poi si formerà questo e questo”.

Nel suo discorso preciso e contorto, ma nemmeno troppo a dire il vero, Paolo Masella ha anche fatto delle ipotesi sulle possibili nomination e come si schiereranno i gruppi.

Qualcuno ha provato a giustificare Paolo dicendo che, magari, si è trattato tutto di farina del suo sacco e non ha nulla a che vedere con l’avere o meno visto il reality. Ma non tutti sono convinti da questa teoria! E voi che ne pensate? Da che parte vi schierate?

