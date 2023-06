Paolo Noise rimanda il ricovero in ospedale e spiega il motivo

NEWS

Debora Parigi | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Paolo Noise sulle sue condizioni di salute

Nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi abbiamo visto in studio Paolo Noise che si è ritirato dal reality per importanti problemi di salute. Sia sua moglie che lui ne avevano parlato, senza però scendere nei dettagli. Lo speaker radiofonico aveva solo fatto sapere di aver avuto un’innalzamento eccessivo della pressione. Questo aveva fatto preoccupare tutti e gli aveva fatto prendere la decisione di ritirarsi.

Tornato in Italia, come detto, ieri era nello studio del programma rendendosi anche protagonista di alcune battute. Ma come sta oggi? Lui stesso ha parlato della sua salute attraverso alcuni post sui social. Tre giorni fa ha voluto rispondere a tutti coloro che avevano criticato il suo ritiro, dicendo che lo aveva fatto per debolezza e non perché stava davvero male. Paolo ha infatti scritto:

“La mia scelta di non entrare nel dettaglio del mio stato di salute o nei dettagli più intimi della mia fragilità, credo che sia il gesto più giusto per un uomo di spettacolo. Non accetterò mai la compassione di nessuno e nemmeno ne sentirò mai il bisogno. C’è chi sta affrontando di peggio nella vita e di certo non sfrutterò mai una caduta per fare spettacolo e fare hipe dietro la mia carriera, che spero fino ad oggi, abbia ben altro per rendere fiero chi mi ama. Ci tenevo a fare questo post, per mettere a tacere una volta per tutte, tutti coloro che pensano che mi sia tirato indietro o abbia mollato. Solo perché ho avuto l’eleganza di non fare la vittima ma abbia proseguito con il sorriso a fare ciò che mi viene meglio. Ovvero donare allegria in ogni forma di espressione che conosca”.

Ieri, invece, Paolo Noise ha anche rivelato di non aver rimandato il ricovero precedentemente annunciato. Come sappiamo, infatti, si sarebbe dovuto sottoporre a vari accertamenti e controlli per queto problema di salute. Ha preferito rimandare e, sempre a mezzo social, ha spiegato il motivo. In pratica questa scelta è legata a Marco Mazzoli che è ancora all’Isola dei famosi. Queste le sue parole in merito:

“Oggi si rientra nella battaglia. Ho deciso di spostare di almeno 3 settimane il ricovero per i controlli in Italia e tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello Zoo di 105. Non lo faccio per la gloria o perché sono irresponsabile. Ma perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta, sia nei confronti di Marco che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di Fabio Alisei e tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca. Mi sento più forte e in forma che mai, sono sereno mentalmente e ben accudito dai miei cari”.