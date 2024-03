“Come sta il tuo ditone?”, Paolo replica con ironia ai meme sul suo dito sempre alzato al GF (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Marzo 2024

Grande Fratello

Paolo Masella durante il Grande Fratello ha spesso tentato di prendere la parola durante le discussioni alzando il dito, che è diventato oggetto di ironia da parte di tutto il web. Oggi l’ex gieffino ha infatti risposto con molta simpatia a una domanda di un fan.

La risposta di Paolo Masella

Paolo Masella è stato uno dei protagonisti dell’edizione del Grande Fratello che si è appena conclusa con la vittoria di Perla Vatiero. lo abbiamo visto al centro della scena non solo per alcune discussioni ma anche per la storia d’amore con Letizia Petris. Tuttavia sul web ha scatenato l’ironia degli utenti per alcune scene avvenuto principalmente durante le dirette su Canale 5.

In molti ricordano le volte in cui ha tentato di intervenire per dare la sua opinione in varie occasioni. Tuttavia il conduttore non gli ha dato sempre la possibilità di parlare e qui sotto possiamo vedere un momento in particolare verso le ultime puntate.

Paolo che dopo aver passato mezz'ora col dito alzato prova a parlare

Alfonso che non lo calcola minimamente

Paolo che con l'ascella pezzata sbatte le mani innervosito



Cinema, arte, maestria #GrandeFratello pic.twitter.com/Po9ud4u7LL — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) February 21, 2024

Nel giro di poco tempo è diventato iconico tra i fan del Grande Fratello il dito spesso alzato da Paolo Masella. Dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia anche lui ha scoperto tutto ciò ed è stato simpaticamente al gioco soprattutto nel momento in cui un utente gli ha chiesto come stesse il suo ‘ditone‘. Paolo Masella ha scritto: “Ancora così, aspettiamo che mi facciano rispondere così si tranquillizza“.

La risposta ironica di Paolo Masella

Il web e tutti i suoi fan hanno apprezzato l’ironia che ha messo nella replica e anche nell’apprendere tutto ciò che è stato detto sul suo conto in questo caso. Adesso, fuori dal GF, non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nel suo futuro lavorativo e anche in quello privato.

Al momento la relazione con Letizia Petris continua ad andare a gonfie vele e non vediamo l’ora di scoprire quali siano i loro progetti come coppia.