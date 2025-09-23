È autore di brani di successo ma non solo: ecco chi è Paolo Santo, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Conosciamolo meglio tra età, vero nome, canzoni e Instagram.

Chi è Paolo Santo

Nome e Cognome: Paolo Antonacci (in arte Paolo Santo)

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Bologna

Età: 30 anni

Segno zodiacale: Non sappiamo il segno zodiacale

Professione: cantautore

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @paolosantoo

Paolo Santo età, vero nome e biografia

Iniziamo subito dalla biografia. Come si chiama il figlio di Biagio Antonacci che scrive canzoni? All’anagrafe è Paolo Antonacci (questo il suo vero nome), ma poi ha scelto come nome d’arte quello di di Paolo Santo, come da lui raccontato come potete leggere nelle righe successive.

Quanti anni ha? Nato a Bologna nel 1995 (non sappiamo la data di nascita completa e il segno zodiacale), Paolo Santo ha 30 anni d’età. Nulle le info su altezza e peso al momento.

Ma perché Paolo Santo si chiama così? A spiegarlo è stato proprio lui a Say Waaad, trasmissione radiofonica di Michele Wad Caporosso su Radio Deejay. L’idea è nata una settimana e mezzo prima dell’uscita del brano “L’ETÀ DELL’ORO”.

“Il cognome era un tema caldo: un conto è fare l’autore che rimane una cosa per addetti ai lavori, di base che il mio cognome fosse quello di mio padre interessava poco. Però questa ambiguità come artista non mi faceva tanta simpatia, quindi ho detto: ‘Devo inventarmi un nome. Quel cognome l’hanno già sentito così tanto, inventiamoci una cosa nuova’”, ha fatto sapere.

Successivamente ha aggiunto ancora:

“Mi piacerebbe fosse un riferimento al Palo Santo, però in realtà è legato proprio al nome ‘Antonacci’, quindi ‘Santonacci’. E poi mi piace molto l’espressione ‘Santo Cielo’, usata nei cartoni animati ma anche tantissime serie americane per tradurre le imprecazioni. Avevo pensato anche di chiamarmi proprio così, Santo Cielo, ma mi sembrava un po’ strana. È una via di mezzo tra Paolo Antonacci e Santo Cielo”.

Vita privata

Chi sono i genitori del cantante Paolo Santo? Primogenito della famiglia, Paolo è figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Quindi il cantante non ha solo dei genitori famosissimi, ma anche un nonno molto noto.

Ha un fratello di nome Giovanni.

Di lui al momento non sappiamo tantissimo, dunque se è o meno fidanzato. Dai social non traspare alcuna foto in compagnia di una ipotetica fidanzata o comunque frequentazione.

Dove seguire Paolo Santo: Instagram e social

Sui social Paolo Santo è presente su Instagram e Threads, dove condivide tutto ciò che lo riguarda, dai suoi progetti musicali a momenti di vita privata, anche se si reputa comunque molto riservato.

Potete trovarlo chiaramente anche nella barra di ricerca di Spotify, in cui è possibile ascoltare le sue canzoni.

Carriera

Cresciuto circondato dalla musica, Paolo Santo ha iniziato a scrivere brani non solo per sé stesso come vedremo, ma per tantissimi artisti della musica italiana. Parliamo di canzoni diventate delle vere e proprie hit.

La sua carriera dunque vanta già tantissimi successi e collaborazioni. Da Annalisa a Tananai ed Emma ma non solo!

Amici

Spesso si è rumoreggiata una sua possibile partecipazione nella scuola di Amici, ma Paolo Santo non è mai stato protagonista del programma.

Album e canzoni

Al momento non ha album all’attivo Paolo Santo, ma dei singoli. Tra questi ricordiamo nel 2024: LEI, Rey Mysterio, L’ETÀ DELL’ORO e TORRE DI BABELE.

In generale comunque è conosciuto anche per essere autore di tanti brani. Quali canzoni ha scritto Paolo Santo? Da Bellissima e Mon Amour di Annalisa a I P’ ME, TU P’ TE di Geolier, ma anche Tango di Tananai, La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei o Apnea di Emma, giusto per citarne qualcuna.

Peraltro nel 2025 lo troviamo in un feat con Annalisa, nell’album Ma io sono fuoco. Insieme hanno cantato nel pezzo “Avvelenata”.