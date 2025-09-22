Un’ex protagonista de Il Collegio e oggi cantante emergente, potrebbe essere tra i nuovi allievi di Amici 25. Secondo All Music Italia, il suo nome è tra quelli più papabili dopo la chiusura dei casting.

Ex de Il Collegio ad Amici 25?

Mancano ancora alcuni giorni all’inizio della nuova edizione di Amici 25, ma le prime indiscrezioni sui possibili protagonisti stanno già facendo il giro del web. E tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Michelle Cavallaro, volto già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Il Collegio.

Secondo quanto riportato da All Music Italia, la giovane artista potrebbe essere una delle nuove allieve di Amici 25. La notizia, pur non ancora confermata ufficialmente dalla produzione del programma, ha chiaramente acceso la curiosità dei fan.

Michelle peraltro dopo l’esperienza nel docu-reality di Rai 2, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha infatti condotto il programma Ready Music Play insieme a nomi noti del web come Jody Cecchetto, Sofia Dalle Rive, Giulia Savulescu e Virgitsch. Ma non solo.

Negli ultimi anni ha iniziato anche una carriera musicale, pubblicando diversi singoli. Uno dei suoi brani più noti è “Amori Disperati”, prodotto da Mameli, ex concorrente proprio di Amici. Con oltre 600mila follower su Instagram, una presenza sul palco del Deejay On Stage e una frequentazione chiacchierata con Alex Wyse, Michelle ha già un seguito.

La sua possibile entrata nella scuola potrebbe quindi attirare e non poco l’attenzione del pubblico di Canale 5. E c’è già chi si chiede se riuscirà o meno a farsi notare e avere la giusta visibilità all’interno della trasmissione, semmai il suo ingresso ad Amici 25 sarà accertato.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma se queste voci venissero confermate, potremmo vedere una Michelle molto diversa non solo rispetto a Il Collegio ma anche a quanto visto sul web.