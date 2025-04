Oggi nel corso del nuovo daytime di Amici 24, Alessia ha inviato un videomessaggio a Luk3, che solo poche settimane fa è stato eliminato dalla scuola.

Le parole della ballerina di Amici 24

All’interno della scuola di Amici 24, come i fan del programma ben sanno, è nato l’amore tra Alessia e Luk3. La ballerina e il cantante tuttavia qualche mese fa hanno vissuto un momento di crisi, quando ad arrivare in casetta è stata Raffaella, che ha fatto colpo proprio sull’ex allievo di Lorella Cuccarini. Luca si è infatti avvicinato alla giovane ballerina, scatenando la gelosia di Alessia. Dopo un momento di allontanamento però la coppia si è riavvicinata e nell’ultimo periodo i due si sono ritrovati.

Qualche settimana fa intanto Luk3 è stato definitivamente eliminato dal programma e in questi giorni ha fatto ritorno alla sua vita di sempre. Il cantante ha tuttavia affermato di attendere con ansia il momento in cui riabbraccerà la sua compagna e si è dichiarato innamorato di lei.

Oggi, come se non bastasse, nel corso del nuovo daytime di Amici 24 è accaduto qualcosa di inaspettato. Alessia ha infatti inviato un videomessaggio a Luk3 e ha così affermato: “Che gli posso dire…gli scrivo tutti i giorni e sto scrivendo un quadernino per lui”. Ma non è finita qui. La ballerina ha infatti recuperato il quaderno che sta preparando per il cantante e ha così letto alcune delle frasi che ha scritto nell’ultimo periodo. L’allieva di Alessandra Celentano ha dunque dichiarato: “Inizia così: sei l’amore mio. Ti amo. Roma lo sa”. E ancora Alessia, svelando un’altra frase: ha aggiunto: “Ti amo da morire. Spero tu mi stia pensando. Sei il mio ultimo pensiero di andare a dormire. Buonanotte amore”.

"Meteo coppie" un videomessaggio per Luk3 e Francesca 😍 #Amici24 pic.twitter.com/Libi3oo0qU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2025

Di certo questa coppia sta facendo battere il cuore di tutti i fan del programma e in molti attendono il momento in cui Alessia e Luk3 si riabbracceranno.