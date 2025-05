Hebemus Papam! In data 8 maggio 2025 è stato eletto il nuovo Santo Padre, dopo la morte di Bergoglio. Ecco chi è Papa Leone XIV: qual è la sua età, il vero nome e la vita privata.

Chi è Papa Leone XIV

Nome e Cognome: Robert Francis Prevost

Nome da Papa: Leone XIV

Data di nascita: 14 settembre 1955

Luogo di nascita: Chicago

Età: 69 anni

Segno zodiacale: Vergine

Papa Leone XIV età, vero nome e biografia

Per prima cosa facciamo riferimento alla biografia del primo Papa americano della storia.

Chi è e qual è il vero nome di Papa Leone XIV? Quanti anni ha e dov’è nato? Il Santo Padre all’anagrafe è Robert Francis Prevost. È nato il 14 settembre 1955, è del segno zodiacale della Vergine e la sua età oggi è di 69 anni.

Vita privata

Soffermiamoci invece sulla vita privata di Papa Leone XIV.

Non ci sono grossissime informazioni sul Santo Padre, ma possiamo le sue origini. I suoi genitori Louis Marius Prevost, è di origini origini francesi e italiane. Mentre sua madre Mildred Martínez, di origini spagnole.

Robert Francis Prevost ha due fratelli, Louis Martín e John Joseph.

La carriera del nuovo Papa

Parlando invece della carriera di Papa Leone XIV prima di questo importante incarico cosa possiamo dire? La sua carriera è iniziata nel 1977 nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, nella città di Saint Louis (Missouri). Poi i voti solenni il 29 agosto 1981. È stato studente presso la Catholic Theological Union di Chicago e si è diplomato in Teologia.

All’età di 27 anni Prevost è arrivato a Roma per studiare Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Il 19 giugno 1982 riceve l’ordinazione sacerdotale, due anni dopo consegue la Licenza.

Poi Papa Leone XIV ha lavorato per la missione di Chulucanas, a Piura in Perù tra il 1985 e 1986. Nello Stato del Sudamerica perfezione gli studi e fa la missione di Trujillo, come direttore del progetto di formazione comune degli aspiranti agostini dei Vicariati di Chulucanas. Ma anche Iquitos e Apurímac. Poi qui ha ricevuto diversi incarichi come priore di comunità, direttore della formazione e insegnante dei professi.

Nell’Arcidiocesi di Trujillo Papa Leone XIV ha ricoperto il ruolo di vicario giudiziario (1989-1998), professore di Diritto Canonico, Patristica e Morale nel Seminario Maggiore “San Carlos e San Marcelo”.

In seguito è stato eletto direttore delle vocazioni e direttore delle missioni della Provincia Agostiniana a Illinois. Poi nel 1999 l’elezione di priore provinciale a Chicago. Due anni e mezzo dopo ha ricevuto il compito di ministero che l’Ordine gli ha affidato nel Capitolo generale ordinario del 2007.

Dal marzo 2018 al 2023 è diventato vicepresidente della Conferenza episcopale peruviana e ha ricevuto la nomina come membro della Congregazione per il Clero nel 2019 e dei vescovi nel 2020.

Nel 2023 Papa Francesco ha chiamato il nuovo Papa Leone XIV per la presidenza della Pontificia Commissione per l’America Latina e prefetto del Dicastero per i Vescovi. Un incarico molto importante. Poi il 30 settembre 2023 è diventato cardinale, proprio per volontà di Bergoglio.

Robert Prevost ha sempre condiviso l’approccio a temi importanti come il cambiamento climatico e verso i migranti ed è vicino ai fedeli. È più cauto invece per quanto riguarda le aperture di Bergoglio verso la comunità LGBTIQIA+ anche se si dice che proprio con Papa Francesco si sia aperto maggiormente a questa tematica.

Dopo la morte di Papa Francesco chi è il nuovo Pontefice? Con la scomparsa del Santo Padre il 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo, ha avuto inizio la così denominata “Sede vacante” che ha poi portato a tutta la procedura delle esequie fino al Conclave, che ha avuto inizio il 7 maggio.

Sono bastate dunque nemmeno 24 ore per l’elezione del nuovo capo della Chiesa, che è appunto Papa Leone XIV.

Perché il nuovo Papa ha scelto questo nome? Il nome Leone deriva dal latino leo, che significa “leone”. Si tratta di un simbolo di coraggio, regalità e protezione.

Nella tradizione cristiana, il leone è associato a Cristo, ma anche a figure come San Marco. con questo nome quindi Leone XIV pare volere proseguire le sfide già iniziate da Papa Francesco, con una leadership missionaria e l’intento di unire.