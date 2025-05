Habemus Papam! Oggi 8 maggio 2025 è stato eletto il nuovo Capo della chiesa. Ecco chi è il nuovo Papa e come si chiamerà!

Ecco chi è il nuovo Papa

“Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!”. Dopo giorni concitati e di intense votazioni, oggi 8 maggio la Chiesa Cattolica ha un nuovo Papa. La fumata bianca, accompagnata dal suono festoso delle campane della Basilica di San Pietro ha reso noto il nome del successore di Francesco. Con Papa Leone XIV ha inizio un nuovo capitolo.

Il Conclave, riunitosi nella Cappella Sistina, ha scelto il nuovo Pontefice tra i cardinali elettori, chiamati a discernere guidati dalla preghiera e responsabilità spirituale. Con emozione il nuovo Papa, il cardinale Robert Francis Prevost, ha accettato umilmente di svolgere il ruolo di Vescovo di Roma e ha assunto il nome di Leone XIV.

Proprio la scelta del nome non si deve sottovalutare e, anch’essa, viene considerata un vero e proprio simbolo di direzione pastorale che il nuovo pontificato intraprenderà a partire da oggi.

Le parole del Papa

Nel suo primo discorso dalla loggia centrale di San Pietro, Papa Leone XIV ha salutato la folla riunita nella piazza con parole semplici ma profonde: “La pace sia con tutti voi. Vorrei che questo saluto di pace raggiungesse le vostre famiglie e tutti voi. Dio ci ama tutti incondizionatamente. Ancora custodiamo le parole di Papa Francesco”, ha detto raccogliendo l’emozione dei presenti.

L’annuncio di Papa Leone XIV ha ricevuto gli applausi da parte dei fedeli, che ora si interrogano quali saranno le priorità del nuovo pontificato. Che si passi dal rinnovamento della Chiesa, alla gestione dei conflitti nel mondo, per passare alle migrazioni, crisi climatica e non solo. Tutti temi tanto cari a Bergoglio.

Il profilo, caratterizzato da umiltà, esperienza missionaria, impegno sociale, lascia intravedere un’attenzione particolare verso i più deboli e il desiderio di dialogo aperto con la modernità.

L’elezione di Papa Leone XVI rappresenta un momento di significato spirituale e simbolico. Non solo per i cattolici, ma per tutta la comunità internazionale. Ora la speranza è che questo nuovo Pontificato possa essere un faro di luce in un’epoca di incertezza e preoccupazioni.