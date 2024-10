La presenza di Mew a Sanremo Giovani potrebbe essere a rischio a causa di un problema di salute. Sui social la cantante ha confidato cosa le è successo, trovando il supporto da parte dei suoi fan.

Sanremo Giovani, a rischio la presenza di Mew

Manca sempre meno a Sanremo Giovani. Tra appena 3 giorni prenderà il via la sfida tra gli artisti e scopriremo pian piano chi vedremo al prossimo Festival della Canzone Italiana. In lizza tra i partecipanti anche Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto. Molti di voi la ricorderanno senza alcun dubbio, dato che è stata tra gli allievi della scorsa edizione di Amici 23.

Sebbene fosse già considerata da alcuni la vincitrice del programma (vittoria andata poi a Sarah Toscano), Mew per motivi personali decise di abbandonare il programma tra lo sgomento del pubblico. Nel talent è poi tornata più avanti per presentare il suo nuovo singolo e fare una sorpresa ai compagni. Ma da quel momento Valentina non si è mai fermata ed ecco che è arrivata l’occasione di Sanremo Giovani.

Mew ha lavorato duramente, grazie anche all’aiuto del suo team guidato dal noto e stimato manager Fabrizio Gannini. Nel corso dell’estate l’abbiamo vista calcare i palchi di alcuni Festival, tra cui il Red Valley Festival a Olbia.

Ma le sorprese non solo finite, dato che recentemente Mew è stata inclusa nella lista degli artisti che si contenderanno un posto per il prossimo Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte. Per arrivare a questo, però, come noto, si deve passare da Sanremo Giovani. L’artista è carichissima, se non fosse che deve fare i conti con qualche acciacco fisico.

A raccontarlo con la sua solita ironia è stata la stessa Mew sui social, mediante un simpatico video: “Quando ti viene l’appendicite a tre giorni da Sanremo Giovani”, ha scritto la cantante.

Se qualcuno ci ha ironizzato su, altri hanno inviato tutto il loro supporto e affetto a Mew per la sua partecipazione a Sanremo Giovani, con la speranza che possa riuscire ad arrivare fino in fondo. Ovviamente non mancano messaggi di in bocca al lupo per lei, visto il problema riscontrato. Ma la cantante ci sarà e farà tutto il possibile per riuscire a coronare il suo sogno.

A Sanremo Giovani, peraltro, vedremo tantissimi ex di Amici, ma anche di X Factor e non solo. A condurre la trasmissione sarà Alessandro Cattelan, come recentemente confermato da Carlo Conti al TG1 dopo numerosi rumor.