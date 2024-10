Oggi sono stati rivelati i 46 artisti che prenderanno parte alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Tra loro ci sono anche diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Diversi ex allievi di Amici nel cast di Sanremo Giovani

Dopo centinaia di candidature, oggi sono stati annunciati i 46 artisti che prenderanno parte alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo aver superato la prima scrematura adesso i cantanti accederanno alla fase di Audizioni, che si terranno a Roma. Al termine di questo nuovo girone verrano selezionati i 24 artisti che parteciperanno alle 4 serate condotte da Alessandro Cattelan e che andranno in onda su Rai 2 il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre.

Nel corso di ogni puntata si esibiranno 6 artisti. Tre di questi accederanno alla semifinale, mentre i restanti tre verranno eliminati. Il 10 dicembre dunque i 12 semifinalisti si esibiranno nuovamente e la Commissione Musicale giungerà a una rosa di sei finalisti, che si scontreranno nella finale del 18 dicembre. Nel corso della diretta verranno così selezionate le 4 Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio in occasione del Festival di Sanremo 2025.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è stato rivelato l’elenco dei 46 artisti in gara a Sanremo Giovani. Al web tuttavia non è sfuggito un dettaglio. Tra i cantanti infatti si nascondono diversi ex volti di Amici. Parliamo di Aaron, Alex Wyse, Martina Beltrami, Mew, Nahaze, Nicol, Rea, Tancredi, Lil Jolie e Wax.

I fan naturalmente attendono con ansia di scoprire cosa accadrà e se qualcuno degli ex allievi del talent show avrà modo di accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2025. Non resta dunque che attendere per scoprirlo. Nel mentre però facciamo un enorme in bocca al lupo a tutti i cantanti in gara alla kermesse musicale.