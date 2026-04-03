Con l’arrivo della primavera e le festività di Pasqua 2026, l’Italia si anima di grandi rassegne artistiche che abbracciano storia, fotografia e design. Dalle retrospettive dei maestri internazionali alle mostre site-specific nei musei e nelle sedi storiche, questa è la stagione perfetta per esplorare l’arte nelle principali città italiane. Che tu sia appassionato di grandi nomi dell’arte moderna, di avanguardie contemporanee o di percorsi tematici unici, ecco una selezione delle mostre imperdibili da visitare città per città durante il periodo pasquale e oltre.

Pasqua 2026: le mostre d’arte da non perdere in Italia da Nord a Sud

L’offerta espositiva a Pasqua non si concentra solo nelle grandi metropoli, ma si distribuisce in modo capillare lungo la Penisola. Da Nord a Sud emergono proposte che valorizzano territori meno battuti dal turismo di massa, con mostre fotografiche, percorsi tematici e retrospettive dedicate a maestri storici e artisti contemporanei. Questa varietà contribuisce a rendere il mese di aprile particolarmente ricco e adatto a diversi tipi di pubblico, dai più appassionati agli occasionali visitatori.

Musei aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: ingressi gratuiti e orari straordinari

Pasqua 2026 rappresenta un’ottima occasione per unire cultura e turismo grazie alle numerose aperture straordinarie dei musei in tutta Italia. In molte città, infatti, i principali luoghi della cultura rimarranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta, spesso con ingressi gratuiti o tariffe ordinarie agevolate, consentendo di visitare sia collezioni permanenti sia mostre temporanee senza particolari limitazioni. Gli orari nei giorni festivi tendono generalmente a collocarsi tra le 9:30/10:00 e le 18:00/20:30, ma possono variare in base alla sede e alla gestione del museo: per questo motivo è sempre consigliabile verificare in anticipo sul sito ufficiale gli orari aggiornati e l’eventuale necessità di prenotazione.

Pasqua 2026, tutte le mostre d’arte da non perdere in Italia: le migliori da vedere città per città

Milano

Palazzo Reale di Milano – Anselm Kiefer. Le Alchimiste

Dal 7 febbraio al 27 settembre 2026

Una grande installazione nella Sala delle Cariatidi dedicata a Anselm Kiefer. Le opere, realizzate con materiali come piombo, cenere e paglia, dialogano con la memoria storica dello spazio e affrontano temi legati a mitologia, alchimia e storia europea.

MUDEC – Museo delle Culture di Milano – 100 Fotografie per ereditare il mondo

Dal 7 marzo al 28 giugno 2026

Una collettiva che ripercorre la storia della fotografia attraverso autori fondamentali come Henri Cartier-Bresson e Dorothea Lange, affiancati da voci contemporanee, per leggere il presente attraverso le immagini.

Firenze

Palazzo Strozzi – Rothko a Firenze

Dal 14 marzo al 23 agosto 2026

Una grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko con oltre 70 opere provenienti da musei internazionali. Il percorso ripercorre tutta la carriera dell’artista, dall’espressionismo all’astrazione cromatica.

Palazzo Medici Riccardi – Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti

Dal 2 aprile al 25 agosto 2026

Una mostra che racconta il ruolo di Firenze nello sviluppo dello stile Déco attraverso oggetti, arredi, moda e arti decorative.

Roma

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – Franco Battiato. Un’altra vita

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026

Un’esperienza immersiva dedicata a Franco Battiato che intreccia musica, filosofia e spiritualità attraverso installazioni multimediali.

Museo dell’Ara Pacis – Impressionismo e oltre

Dal 4 dicembre al 3 maggio 2026

Capolavori provenienti dal Detroit Institute of Arts che spaziano da Courbet a Monet, Renoir, Degas fino a Van Gogh e Cézanne.

Galleria d’Arte Moderna di Roma – GAM 100

Dal 20 dicembre all’11 ottobre 2026

Un percorso celebrativo che ripercorre la storia del museo attraverso le sue collezioni.

Torino

Musei Reali di Torino – Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio

Dal 22 novembre al 3 maggio 2026

Retrospettiva dedicata a Orazio Gentileschi, artista itinerante che ha lavorato tra Italia ed Europa, distinguendosi per la luce caravaggesca e l’eleganza compositiva.

Venezia e Veneto

Le Stanze della Fotografia Venezia – Horst P. Horst

Dal 21 febbraio al 5 luglio 2026

Oltre 300 opere che raccontano l’eleganza e la precisione formale del fotografo, tra moda, ritratti e composizioni iconiche.

Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna – Jenny Saville

Dal 28 marzo al 22 novembre 2026

Una selezione di dipinti monumentali che indagano il corpo umano come spazio di identità, materia e percezione.

Altre città italiane

Museo Civico San Domenico di Forlì – Barocco. Il gran teatro delle idee

Dal 21 febbraio al 28 giugno 2026

Oltre 200 opere per raccontare il Barocco come visione del mondo, tra teatralità, dinamismo e complessità culturale.

Complesso museale di San Francesco di Montefalco – Steve McCurry

Dal 4 dicembre al 3 maggio 2026

Una retrospettiva fotografica dedicata al legame tra il fotografo e l’Umbria, con immagini inedite e scatti iconici.

Reggia di Monza – Orangerie – Sandokan. La tigre ruggisce ancora

Dal 7 marzo al 28 giugno 2026

Un percorso immersivo ispirato all’universo narrativo di Emilio Salgari e al mito di Le tigri di Mompracem.

Museo Archeologico Regionale di Aosta – Grigory Gluckmann

Dal 27 febbraio al 2 giugno 2026

Prima antologica italiana dedicata al pittore, con opere che includono nudi e scene di danza influenzate dal Rinascimento.

Palazzo Gotico di Piacenza – Sguardi sull’Africa

Dal 1° al 4 maggio 2026

Mostra collettiva che esplora la varietà culturale e artistica del continente africano attraverso circa 200 opere.