La prossima edizione del Festival non è ancora iniziata ma gli occhi sono già puntati su Sanremo 2027. A oggi infatti sembrerebbero essere tre gli scenari possibili per la conduzione della kermesse musicale.

Chi condurrà Sanremo 2027?

Nonostante la prossima edizione del Festival della canzone italiana non sia ancora iniziata, in questi giorni si sta già parlando di Sanremo 2027. Come è noto, Carlo Conti ha annunciato che questa sarà la sua ultima annata come conduttore e direttore artistico della kermesse e quello che tutti si chiedono è chi prenderà il suo posto il prossimo anno. Pur non essendoci ancora certezze in merito, attualmente sembrerebbe che gli scenari possibili siano ben tre.

Il primo, come apprende FanPage, parla di un eventuale ritorno di Conti. Stando a quanto fa sapere il portale, la Rai avrebbe tentato di corteggiare il presentatore per far sì che torni al comando della manifestazione anche nel 2027. Carlo tuttavia, dal suo canto, preferirebbe cedere il testimone ed evitare lo stress che il Festival comporta.

Il secondo scenario, a sorpresa, parla del ritorno di Amadeus. Da qualche giorno infatti si mormora che il presentatore possa lasciare Discovery per rientrare in Rai, dove ad attenderlo potrebbe esserci proprio il Festival di Sanremo 2027. Ma non è finita qui. In attesa infatti ci sarebbe anche Stefano De Martino, che da ormai più di un anno è al timone, con grande successo, di Affari Tuoi. In lizza per la conduzione della kermesse dunque ci sarebbe anche il presentatore partenopeo, che ha dimostrato di essere un’ottima risorsa per la rete pubblica.

Ma cosa accadrà e chi la spunterà alla fine? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre per ci godiamo la prossima edizione del Festival, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.

