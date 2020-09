1 All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck dice la sua Alba Parietti: il commento della Contessa diventa virale

È ufficialmente partito il Grande Fratello Vip 5, e solo poche ore fa i primi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tra essi come sappiamo c’è anche Patrizia De Blanck, che ha già conquistato il cuore del pubblico. Dopo un breve e simpatico battibecco con Tommaso Zorzi, avvenuto nel momento esatto in cui la Contessa è arrivata nel loft di Cinecittà, questa mattina la De Blanck si è duramente sfogata conto gli autori, colpevoli di aver lasciato le luci accese tutta la notte. Adesso Patrizia è tornata nuova alla carica, stavolta scagliandosi contro la madre famosa di uno dei concorrenti. Come abbiamo appreso gli ingressi dei Vip in casa sono stati divisi, e nella prossima puntata, in onda venerdì 18 settembre, arriveranno gli ultimi protagonisti del reality.

Tra i nuovi inquilini ci sarà anche Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e di Alba Parietti. Proprio poco fa, parlando dell’arrivo dell’opinionista sportivo, Patrizia De Blanck ha detto la sua proprio sulla nota showgirl italiana, e il suo commento è già diventato virale. Queste le dichiarazioni della Contessa sulla Parietti e su Francesco:

“No ma il figlio è simpatico, è un bravo ragazzo, si vede. È la madre che è una stro**a”.

Le parole di Patrizia De Blanck su Alba Parietti stanno già facendo il giro del web, e senza dubbio non è escluso che nelle prossime ore la madre di Francesco Oppini decida di intervenire. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa ha affermato qualche ora fa la Contessa, quando ha sbraitato contro gli autori del Grande Fratello Vip 5.