Dagli scandali ai grandi amori: ritratto sentimentale di Patrizia De Blanck, la contessa ribelle che ha segnato un’epoca

L’addio a Patrizia De Blanck segna la fine di un’epoca per il jet set italiano. Aristocratica, vulcanica e profondamente libera, la “Contessa del popolo” ha trasformato la sua esistenza in un’opera d’arte pop, dove il blasone si mescolava senza timore ai salotti televisivi e alle cronache rosa più piccanti. La sua scomparsa a 85 anni lascia un vuoto incolmabile nel racconto della mondanità romana, di cui è stata regina indiscussa, capace di passare con disarmante naturalezza dai palazzi nobiliari alle dinamiche dei reality show.

Dalle nozze lampo allo scandalo Bebawi: la vita sentimentale di una Contessa ribelle

Il percorso sentimentale della De Blanck non è mai stato banale. Il primo matrimonio con Anthony Leigh Milne nel 1960 finì in modo plateale a causa di un tradimento scoperto quasi subito. Ma è nel 1971 che arriva l’unione più significativa, quella con Giuseppe Drommi, console di Panama. Da questo legame nacque l’amata figlia Giada, vera ancora emotiva della Contessa. Drommi portava con sé un passato ingombrante, essendo stato legato ad Anna Fallarino, vittima del tragico delitto Casati Stampa. La vita di Patrizia è stata costantemente sfiorata dal destino: fu testimone chiave nel caso Bebawi dopo la morte del compagno Farouk El Chourbagi e sopravvisse persino a un dirottamento aereo.

I flirt leggendari e la passione travolgente con il Califfo della canzone

Oltre ai legami ufficiali, il carnet di Patrizia De Blanck vanta nomi che hanno fatto la storia del Novecento. Da Alberto Sordi, affascinato dal suo carisma, a icone internazionali come Warren Beatty e Yves Montand. Tra le relazioni più celebri spicca quella con Franco Califano. Un amore viscerale, nato in una notte di balli e proseguito tra passione e complicità intellettuale. La Contessa non ha mai nascosto la sua natura inquieta, definendosi spesso una “traditrice seriale” per il bisogno costante di stimoli nuovi. Una donna che ha amato molto e che, soprattutto, ha saputo farsi amare per quella sua schiettezza che non faceva sconti a nessuno, nemmeno a sé stessa.

