Patrizia Rossetti sbotta contro Pamela Prati nella notte

NEWS

Andrea Sanna | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

GF Vip: Patrizia Rossetti contro Pamela Prati

Tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati ci sono sempre stati degli alti e bassi all’interno della Casa del GF Vip. Spesso le due si sono ritrovate anche a discutere animatamente. Ora che la showgirl di Ozieri è stata eliminata, pare aver scoperto alcune cose che non le sono piaciute, dette proprio dall’ex coinquilina.

Ieri sera dunque nel corso della puntata Pamela Prati ha colto la palla al balzo per difendere Micol Incorvaia dalle parole di Patrizia Rossetti e Wilma Goich mostrate poco prima, ma non solo. La vippona, infatti, ha parlato anche di sé e di come Patrizia non sia stata carina nemmeno nei suoi riguardi. Per tale motivo non appena Alfonso Signorini le ha concesso la parola, ha detto:

“Sinceramente mi vergogno per loro e per come si sono comportate, Patrizia adesso piange, ma ha detto molto di peggio nei confronti di Micol! Dovrebbero essere d’esempio perché hanno un’età importante e una potrebbe essere la mamma o la nonna di Micol. Quindi dovrebbero dare l’esempio. Parlano male di tutti alle spalle, hai parlato male anche di me, Patrizia! Vergognati! L’ho scoperto quando sono uscita che hai parlato male di me, ti devi vergognare!”.

Sebbene Patrizia Rossetti abbia tentato di giustificarsi e spiegare la sua posizione, Pamela Prati non ha voluto sentire ragioni. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Nel post puntata, presa dallo sconforto, Patrizia si è sfogata e ne ha avute un po’ per tutti. Oltre a prendersela con gli altri vipponi, ha avuto qualcosa da ridire ancore su Pamela (VIDEO)

Da quel che vediamo Patrizia non si è di certo risparmiata nei confronto della sua ex compagna d’avventura (VIDEO). In un’altra clip si è persino tornati a parlare del caso Mark Caltagirone (QUI PER VEDERLO).

E ancora Patrizia Rossetti: “Mi hanno detto che sono una str**** perché ho fatto una battuta, basta! A questo punto credo sia ora di farla finita. Io non dirò più niente. Poi quell’altra dallo studio (Pamela ndr) che dice che dobbiamo dare il buon esempio perché siamo mamme e siamo nonne”, ha detto Patrizia Rossetti. “I giovani si possono permettere di dire tutto e noi no? Io ovviamente sono stata una scaricatrice di porto. Le mie sono state battute di me**a che fai, perché non fai un piffero. E per questo chiedo scusa. Ma io sono stata coerente, l’ho votata. Per me Micol è trasparente. Quella è stata una battuta da bar, da scaricatrice di porto”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Patrizia Rossetti non sembra proprio aver digerito quanto accaduto.