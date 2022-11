NEWS

Andrea Sanna | 29 Novembre 2022

GF Vip 7

L’uscita infelice di Antonino Spinalbese

Come ogni pre puntata che si rispetti del GF Vip 7, i vipponi ricevono gli outfit che andranno a indossare da lì a poche ore. Antonino Spinalbese, però, pare non sia stato granché soddisfatto della scelta stilistica fatta. Un look che, a detta sua, non aveva nulla a che vedere con l’appuntamento di ieri sera. Ed è proprio a ieri sera che risale in fatto di cui vi stiamo parlando.

Questo perché Antonino Spinalbese nel lamentarsi e manifestare dissenso, si è lasciato scappare una frase che non è piaciuta al web, piuttosto furioso per tale esclamazione. Cosa è successo nello specifico? Ve lo diciamo noi. Come mostrato dal filmato sotto, nel vedere gli abiti ha esclamato: “Ma come i jeans e i jeans… ma manco i mong*****i si mettono sto jeans”.

Immediatamente Luca Salatino ed Edoardo Tavassi si sono guardati preoccupati. Il primo preoccupato ha detto: “No”, per stoppare quanto pronunciato dal coinquilino, mentre balbettando il secondo ha cercato di dire dell’altro. Così per correre ai ripari, l’ex di Belen Rodriguez è intervenuto ancora: “Quelli che vivono in Mongolia….”. Questa la clip con protagonista Antonino Spinalbese…

Antonino: -“Ma manco i mongoloidi si mettono sto jeans”



Vediamo se stasera Alfonso avrà il coraggio di richiamarlo come ha fatto con Cristina, quest'uomo diventa giorno dopo giorno sempre più imbarazzante.#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/zHkVmDrHE8 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 28, 2022

Sebbene Antonino Spinalbese si sia reso subito conto dell’uscita infelice fatta (e c’è chi ha preso le sue parti per questo), in tanti sul web non hanno apprezzato comunque l’esternazione. C’è chi ha infatti taggato Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi per portare alla luce l’accaduto nel corso della puntata. Argomento, però, che non è stato affrontato ieri in puntata, ma non è detto che il vippone non sia stato ripreso in confessionale. Questo non possiamo saperlo.

In ogni caso Antonino Spinalbese ha capito di aver detto una cosa sbagliata e ha subito fatto marcia indietro. Vedremo però se nel corso della prossima puntata verrà comunque strigliato dal conduttore. Seguiteci ancora per altre news sul reality!