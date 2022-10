1 Patrizia contro alcuni coinquilini: “Affamati di TV”

Giornata per nulla serena al Grande Fratello Vip. Oltre al battibecco tra Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro, anche Patrizia Rossetti ha avuto qualcosa da ridire contro alcuni vipponi. Alla conduttrice non va proprio giù la scarsa collaborazione da parte di alcuni coinquilini e, di conseguenza, ci ha tenuto a fare alcune importanti puntualizzazioni. Nel giardinetto della Casa si è trovata a chiacchierare con Luca Salatino.

Il primo attacco di Patrizia Rossetti è rivolto a Daniele Dal Moro. Nello sfogo ha incluso anche Wilma Goich, a detta sua troppo protettiva verso il ragazzo: “A Daniele che glielo dica la Wilma, che è il suo pupillo. Io non glielo dico perché lui può far tutto. Eh ho capito. Cioè ha visto che stavamo sistemando io, Charlie e Edoardo, ha preso il tegame e l’ha messo lì ed è andato a fare il tapis roulant. Ca**o ma ci vuole tanto a sciacquare il tuo tegamino e la tua ciotola? Oh ma cosa siamo diventati? Servi di tutti? Io sono stufa… Dai”.

Ma il veronese non è l’unico finito nel mirino. Patrizia Rossetti ha criticato anche l’atteggiamento passivo di Giaele nelle faccende domestiche e non si è proprio risparmiata: “Quell’altra (Giaele ndr) si preoccupa solo di fare il nude look per fare il barbecue. È pronta adesso. Tutta sistemata. Nude look e capelli pronti. Pronta per andare a fare il barbecue. Non fa un ca**o dalla mattina alla sera. Va bene. Io lei non l’ho mai votata. Adesso so quando votarla e perché votarla. Onestamente non mi aveva fatto niente, ma adesso ho capito”.

Pare quindi che per questo motivo, semmai non dovesse risultare preferita la coinquilina, Patrizia Rossetti voterà Giaele De Donà. I suoi modi di fare non sembrano proprio andarle giù. Continua…