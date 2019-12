Paulo Dybala: età, altezza, fidanzata, news e Instagram del giocatore

Tutte le curiosità sul giocatore della Juventus, Paulo Dybala: l’età, l’altezza, la fidanzata, le news e profilo Instagram e social dove seguirlo.

Paulo Dybala età altezza e fidanzata

Nato a Laguna Larga, in Argentina, il 15 novembre 1993, Paulo Dybala ha 25 anni. E’ alto 1,77 m per un peso complessivo di 75 kg.

Della sua vita privata sappiamo che ha origini polacche per parte di nonno, il quale poi emigrò proprio in Argentina. Ma non solo, perché la sua famiglia ha anche discendenze italiane (la nonna) e ciò gli ha permesso di ottenere la cittadinanza italiana nel 2012.

Purtroppo da giovanissimo ha dovuto affrontare una grave perdita Dybala. Quasi 9 anni fa è venuto a mancare suo padre Adolfo, a causa di un tumore fulminante. Questo ha stravolto per sempre la vita del calciatore, che all’epoca aveva solo 15 anni. Il ragazzo, infatti, ha fatto il possibile per realizzare il sogno di diventare un professionista, perché è sempre stato sicuro che suo papà sarebbe stato orgoglioso di questo. Per tale ragione, ad ogni goal, Paulo, dopo la sua tipica esultanza della ‘Dybala Mask’ indica il cielo e dedica la rete a lui.

Legatissimo a sua mamma e ai fratelli Mariano e Gustavo, la vita privata di Paulo Dybala è arricchita dalla presenza della fidanzata Oriana Sabatini, attrice, cantante e modella molto famosa nella patria dell’attaccante. Dopo l’addio ad Antonella Cavalieri, dunque la Joya ha ritrovato il sorriso.

Ma scopriamo qualcosa circa la sua carriera…

La carriera

Soprannominato la Joya, fin dal suo primo esordio al Córdoba, è uno dei giocatori più amati e apprezzati in Italia e non solo.

Fin in tenera età Paulo Dybala ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Dopo il provino non andato a buon fine con i Newell’s Old Boys, il giovane attaccante a 18 anni ha disputato la sua prima stagione da calciatore professionista in Primera B Nacional, per un contratto pari a 4mila pesos (900 Euro). Poi l’esordio in prima squadra che gli ha permesso di mettersi in mostra e disputare 38 partite di seguito in un campionato professionistico (il primo a riuscirci).

Chiusa l’avventura all’Instituto di Córdoba nel 2012, ha avuto la sua prima grande occasione: trasferirsi in Italia e giocare per il Palermo, dove ha vinto il campionato di Serie B. Qui ha potuto mettere in mostra le sue fantastiche caratteristiche, come agilità palla al piede, dribbling, precisione e fiuto del goal. Ha giocato con i rosaneri fino al 2015, quando nel periodo estivo ha ricevuto una chiamata irrinunciabile: sulle sue tracce c’era infatti la Juventus, suo club attuale.

Con i bianconeri è riuscito a realizzare molti dei suoi desideri, portando a casa i primi trofei della sua carriera. Con la Vecchia Signora, infatti, detiene dei premi individuali e di gruppo come: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e capocannoniere della squadra sia in Campionato che in Coppa nazionale. Ha acciuffato per poco anche la vittoria della Champions League, che spera di poter alzare al cielo proprio in questa stagione.

Lo scorso anno, in cui è stato spesso Capitano, alle spalle di Giorgio Chiellini, tra Campionato e Coppe, purtroppo non è riuscito a incidere come avrebbe voluto, ma è pur vero che anche lo scarso impiego non l’ha aiutato. Quest’anno spera dunque di potersi riscattare, rendendosi più utile possibile alla scacchiera di mister Sarri.

Grazie alle sue caratteristiche Dybala è uno dei punti fermi anche per la Nazionale Argentina.

Le news su Paulo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus sembra essere in bilico. Dalle news che emergono dai notiziari sportivi, pare che il giocatore, se dovesse arrivare la giusta offerta, potrebbe lasciare per sempre il club. Tante sono le squadre interessate a lui e altrettante che hanno fatto dietrofront per le richieste troppo alte dell’attaccante e della società.

Saltata definitivamente la trattativa con il Manchester United e in extremis con il Tottenham, Dybala prosegue il suo percorso in bianconero e continua a giurare amore eterno per questi colori. Pare infatti che nei mesi scorsi il bomber abbia manifestato la voglia di continuare a vestire la casacca della Vecchia Signora. D’altro canto è anche vero, però, che nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante da club di spessore come PSG o Real Madrid, per esempio, potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola.

Alla vigilia della prima giornata di campionato il vice Presidente della Juventus è stato piuttosto chiaro sull’argomento:

“Dybala non può mai essere un problema perché è un grandissimo giocatore, Sarri lo sta provando da falso nove e lui lo sta facendo bene. Ha avuto un buon precampionato”.

Che la Juve voglia tenersi stretta il suo gioiello declinando qualsiasi offerta? Attendiamo le prossime news. Ad ora comunque la Joya è un punto sempre più fermo e irremovibile per la società bianconera.

Dove seguire Paulo Dybala su Instagram e social

Per chi non volesse perdersi nemmeno una notizia su Paulo Dybala è possibile seguirlo su Instagram, tramite il suo account ufficiale. Sono circa 35 milioni i fans che lo sostengono.

Il giocatore bianconero è molto popolare anche su Facebook e Twitter, dove detiene due profilo ufficiali gestiti da lui personalmente.

Sui social in generale, comunque, Paulo condivide tutto ciò che lo riguarda personalmente: dalle imprese con la squadra bianconera, a momenti di vita privata con la fidanzata, parenti e amici. Non mancano ovviamente anche degli scatti tratti da alcuni servizi fotografici per il quale ha posato.

Amatissimo da grandi e piccini tanti tifosi della Vecchia Signora in questi giorni si sono riversati nelle sue pagine per chiedergli di restare a Torino e continuare così a dare il suo contributo importante alla Juventus.

A prescindere da quale sarà la sua scelta facciamo a Paulo Dybala il nostro migliore in bocca al lupo per la sua carriera.

