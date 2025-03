Novabee, distributore esclusivo per l’Italia dei devices Novaclinical, si dedica a sensibilizzare e a fornire soluzioni innovative per la cura…

Novabee, distributore esclusivo per l’Italia dei devices Novaclinical, si dedica a sensibilizzare e a fornire soluzioni innovative per la cura del pavimento pelvico (è un’area fondamentale del nostro corpo. Sia per le donne che per gli uomini, questo gruppo di muscoli svolge un ruolo cruciale, eppure, molti non sono consapevoli della sua esistenza finché non si manifestano disturbi ad esso collegati).

Novabee, grazie alla sua esperienza nel settore, a studi scientifici in continua evoluzione e a dispositivi all’avanguardia come EVA e DAFNE, offre soluzioni pensate per il trattamento e la prevenzione delle più comuni problematiche uro ginecologiche.

A settembre, a Napoli Pelvic Care Update sarà il primo evento italiano dedicato alla salute del pavimento pelvico. Gli specialisti del settore incontreranno il pubblico, con l’obiettivo di informarlo e sensibilizzarlo su questo tema, fornendo gli strumenti per un approccio in via preventiva ed offrendo soluzioni efficaci ed innovative.

Ne parliamo con Antonio Vitiello, CEO di Novabee.

Perché la salute del pavimento pelvico è un tema così importante e spesso sottovalutato?

“Per anni si è parlato poco di pavimento pelvico, forse perché viene considerato un argomento tabù, troppo intimo, a volte persino imbarazzante ma, in realtà, il suo ruolo è fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi. Incide sulla postura, sulla sessualità, sulla qualità della vita, sia per le donne che per gli uomini (perché anche loro hanno un pavimento pelvico, di cui devono prendersi cura). La nostra missione con Novabee è proprio quella di generare awareness e offrire soluzioni efficaci e innovative per tutti”.

A chi si rivolgono le soluzioni offerte da Novabee?

“I nostri dispositivi sono pensati per ginecologi, urologi, fisioterapisti e specialisti della riabilitazione che vogliono offrire ai propri pazienti trattamenti sicuri ed efficaci. Ma il nostro lavoro non si ferma ai professionisti: vogliamo parlare anche direttamente ai pazienti, perché possano comprendere meglio il proprio corpo e pren- dersene cura”.

Questo settore è in forte crescita. Come sta cambiando il mercato in questa direzione?

“Sempre più persone cercano soluzioni non invasive per il benessere del pavimento pelvico, e sempre più specialisti stanno adottando le tecnologie Novaclinical, di cui Novabee è distributrice ufficiale per l’Italia. I dispositivi, come EVA e DAFNE, sono sempre più richiesti, e abbiamo stretto un accordo esclusivo con il franchising Pelvìc – il primo network italiano della riabilitazione del pavimento pelvico guidato dalla dottoressa Elena Bertozzi fisioterapista del pavimento pelvico, diventando il loro partner tecnologico di riferimento. Questo significa maggiore accessibilità e più opportunità per chi cerca un aiuto concreto grazie anche alle nuove e costanti affiliazioni in tutta Italia”.

Parliamo del Pelvic Care Update. Ci può anticipare qualcosa in merito?

“Il prossimo ventisei settembre a Napoli organizzeremo il primo Pelvic Care Update, un evento che mira ad essere un punto di svolta per la divulgazione medico-scientifica sul pavimento pelvico. Non sarà una semplice presentazione ma una vera e propria occasione in cui parlare di salute e benessere con esperti del settore ovvero medici e specialisti. L’ingresso è libero perché crediamo fermamente che la conoscenza sia il primo passo verso la consapevolezza e la salute del proprio corpo”.

Qual è la visione futura di Novabee?

“Vorremmo cambiare il modo in cui si concepisce e parla di salute pelvica. Non siamo solo un’azienda che vende devices ma vogliamo diffondere informazione e creare una vera e propria cultura della prevenzione. Perché il benessere intimo non deve essere un argomento tabù, ma una priorità per tutti”.

Un messaggio per i nostri lettori?

“Il pavimento pelvico è una parte essenziale della nostra salute, e prendersene cura significa investire sul proprio benessere. Non trascuratelo, informatevi, parlatene. Novabee è qui per accompagnarvi in questo percorso”.

a cura di Barbara Carere