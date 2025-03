La Casa del Grande Fratello e pronta a trasformarsi per lasciare il posto al nuovo reality di Ilary Blasi The Couple, in partenza su Canale 5 ad aprile.

Grande Fratello, la casa è in fase di trasformazione per The Couple

La Casa del Grande Fratello si prepara a un cambiamento. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, sono già iniziati i primi lavori di “ristrutturazione” in vista dell’arrivo di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che prenderà il posto del GF dopo la finale proprio tra quelle mura.

Il programma, una sorta di Gran Hermano Dúo italiano, vedrà la partecipazione di concorrenti in coppia e sfrutterà proprio la stessa struttura che ha ospitato i gieffini in questi mesi. Questo adattamento richiede una serie di modifiche alla casa, che dovrà essere ripensata per accogliere le dinamiche del nuovo reality.

Secondo il sito, il principale intervento riguarda la realizzazione di diverse camere doppie, pensate per ospitare le coppie che si formeranno proprio durante la prima puntata del programma.

Nonostante manchino ancora due puntate alla fine del Grande Fratello, i lavori sono già iniziati. A testimoniarlo sarebbe proprio il Tugurio, attualmente inagibile proprio per via delle operazioni di riadattamento in corso. Insomma, tutto è quasi pronto per il debutto del nuovo format, previsto per aprile.

Resta ora grande curiosità su chi saranno i concorrenti pronti a mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Il Grande Fratello ha da sempre abituato il pubblico a dinamiche intriganti e spesso inaspettate e The Couple sembra promettere lo stesso livello di coinvolgimento, se non addirittura più intenso.