Pedro, l’uomo di ‘Per me è la cipolla’, appare a Sanremo e sfida Amadeus: “Meglio c’è solo Rose”

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

A Sanremo appare anche Pedro di “Per me è la cipolla” e sfida Amadeus con una nuova provocazione. Ecco come

A Sanremo 2024 torna Pedro, colui che in passato discusse con Amadeus a L’Eredità. Il concorrente in quell’occasione rispose in maniera provocatoria al conduttore, che lo invitò a uscire dallo studio. Oggi a distanza di anni Pedro si trova nella Città dei Fiori e ha ricordato quell’episodio con un ironico cartello.

Pedro torna a Sanremo!

Ricordate quando a L’Eredità Amadeus, di cui è stato conduttore e autore, discusse con Pedro? Oggi a distanza di diversi anni quest’ultimo è tornato a far parlare di sé. È stato pizzicato infatti a Sanremo 2024 con un cartello che ricorda proprio l’episodio con Amadeus. Stavolta però con un riferimento anche a una concorrente in gara al Festival, Rose Villain.

“Meglio della cipolla c’è solo Rose”, ha scritto Pedro nel suo cartellone.

Pedro di Per me è la cipolla

Un riferimento ad Amadeus chiaramente che non è sfuggito ai fan de L’Eredità.

Tornando all’episodio lo ricordate? È strano vedere il presentatore perdere la pazienza, dato che ha un carattere sempre molto pacato e solare. Ma in quell’occasione ebbe da ridire al concorrente del programma. Ricordate il motivo?

L’episodio tra Amadeus e Pedro, come detto, risale a diversi anni fa e di preciso è collocato nella parte finale del programma. Di base è necessario dare una risposta esatta, anche se non si è certi. Ma farlo con serietà e consapevolezza.

Non è stato così per Pedro. Il concorrente piuttosto scoraggiato dal punteggio basso, decise di rispondere in maniera provocatoria e irriverente. E anche un presentatore paziente come Amadeus non ha apprezzato particolarmente questo atteggiamento.

Alla domanda: “Con quale sigla è meglio conosciuto il polivinilcloruro?”, Pedro rispose con: “Per me è la cipolla…”. Amadeus sbigottito interruppe il gioco, per poi redarguire i concorrente diverse volte, invitandolo poi a lasciare lo studio piuttosto spazientito.

E oggi a distanza di anni se ne parla ancora!