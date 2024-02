Sanremo 2024, ordine di uscita dei big e da chi saranno presentati

Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In vista della seconda serata di Sanremo 2024 scopriamo insieme qual è l’ordine di uscita e da chi saranno presentati i 15 Big che si esibiranno oggi. Ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti.

Sanremo 2024: l’ordine di uscita dei Big

Qual è la scaletta e l’ordine di uscita dei Big in gara a Sanremo 2024? Risponderemo a questa domanda nelle prossime righe.

La prima è andata ed è stata un gran successo! Ieri sera Amadeus ha dato il via alla settantaquattresima edizione del Festival. A Sanremo 2024 abbiamo potuto ascoltare tutte e 30 le canzoni in gara e, di conseguenza, farci anche una prima idea generale. Questa sera con la seconda serata il direttore artistico e conduttore condividerà il palco con Giorgia e non mancheranno le sorprese.

Tra queste non possiamo non citare la scelta di Amadeus di far presentare a ogni cantante un collega o colleghi in gara. Un bel gesto anche a dimostrare la bellissima armonia che si respira all’interno del cast di Sanremo 2024. Ma quali sono le combinazioni:

Fred De Palma sarà presentato da Ghali; Loredana Bertè sarà presentata da Sangiovanni; Dargen D’Amico sarà presentato da Diodato; Mahmood sarà presentato da Alessandra Amoroso; Il Volo saranno presentati da Rose Villain; Geolier sarà presentato da Fiorella Mannoia; Renga e Nek saranno presentati da La Sad; Alfa sarà presentato da Mr. Rain; Emma sarà presentata dai Santi Francesi; The Kolors saranno presentati da Angelina Mango; Big Mama sarà presentato da Il Tre; Irama sarà presentato dai Ricchi e Poveri; Annalisa sarà presentato da Maninni; Clara sarà presentata dai Negramaro; Gazzelle sarà presentato dai Bnkr44.

Questo invece l’ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2024:

Fred De Palma

Renga e Nek

Alfa

Dargen D’Amico

Il Volo

Gazzelle

Emma

Mahmood

Big Mama

The Kolors

Geolier

Loredana Bertè

Annalisa

Irama

Clara

Ecco dunque la prima scaletta della seconda serata di Sanremo 2024 e l’ordine di uscita, con le varie combinazioni. Ne vedremo delle belle!