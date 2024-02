Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sia Annalisa che Mahmood sono due dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024. In queste ore però è spuntata una vecchia foto dei due artisti insieme, risalente a quando il cantante di Soldi non era ancora famoso.

La vecchia foto di Annalisa e Mahmood

Due dei Big più amati del Festival di Sanremo 2024 sono senza ombra di dubbio Annalisa e Mahmood. I due artisti nel corso della nuova edizione della kermesse musicale hanno presentato rispettivamente le canzoni Sinceramente e Tuta Gold, che in queste ore stanno già conquistando il pubblico. Entrambi i cantanti come se non bastasse si sono classificati nella Top 5 della prima classifica provvisoria, generata dalle preferenze dei giornalisti della sala stampa e di certo questo è un enorme successo.

In molti nel mentre vedono la Scarrone come l’ipotetica vincitrice del Festival della canzone italiana e i più si chiedono già come ci stupirà nel corso delle prossime puntate. Mentre attendiamo di capirlo, in queste ore è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web. Scopriamo di cosa si tratta.

Sui social è emersa una vecchia foto di Annalisa e Mahmood, risalente a svariati anni fa. Ai tempi dello scatto, che è già tornato virale, il cantante di Soldi non aveva ancora raggiunto il successo e di certo fa strano immaginare che a oggi i due si siano ritrovati sul palco del Teatro Ariston.

Questa sera nel mentre sia la Scarrone che Mahmood torneranno a esibirsi in occasione della seconda puntata della kermesse musicale e presenteranno nuovamente i loro brani. Ma cosa accadrà e come ci stupiranno i due artisti, al momento tra i preferiti del grande pubblico? Non resta che attendere per scoprirlo.