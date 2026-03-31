Perché l’allergia peggiora di notte: tra cause ambientali e biologiche, le strategie per ridurre i sintomi e dormire meglio.

Con l’arrivo di aprile arrivano anche le allergie, spesso legate non solo ai pollini, ma soprattutto agli ambienti chiusi in cui si trascorre più tempo. Molte persone che ne soffrono notano infatti che i sintomi peggiorano di notte, rendendo difficile dormire e riposare bene. Questo fenomeno non è casuale: durante le ore serali e notturne entrano in gioco fattori ambientali, come l’accumulo di allergeni nella camera da letto, e fattori biologici, come le variazioni ormonali e la posizione del corpo, che possono intensificare la congestione e la risposta infiammatoria. Capire perché accade è il primo passo per individuare strategie efficaci.

Quando il sonno diventa il momento peggiore per chi soffre di allergie

Per molte persone allergiche, la notte rappresenta il momento in cui i sintomi si intensificano: naso chiuso, starnuti ripetuti, prurito agli occhi e tosse possono rendere difficile addormentarsi o mantenere un sonno continuo. Questo fenomeno non è casuale, ma deriva da una combinazione di fattori fisiologici e ambientali che, nelle ore notturne, tendono a sommarsi e amplificare la risposta allergica. In altre parole, il corpo si trova in condizioni meno favorevoli per contrastare l’infiammazione proprio quando dovrebbe rilassarsi.

Durante il giorno, infatti, il movimento, la respirazione più attiva e la maggiore esposizione all’aria aperta favoriscono una distribuzione più ampia degli allergeni e, in molti casi, una percezione meno intensa dei sintomi. Di notte, invece, la permanenza prolungata in uno spazio chiuso e statico come la camera da letto crea le condizioni ideali per l’accumulo e la concentrazione delle sostanze allergeniche.

Allergia di notte: le cause scientifiche del peggioramento dei sintomi

1. Allergeni nella camera da letto

Uno dei principali responsabili delle allergie notturne è proprio la camera da letto. Materassi, cuscini, lenzuola e tappeti sono ambienti ideali per gli acari della polvere, minuscoli organismi che si nutrono di squame di pelle umana e prosperano in ambienti umidi e caldi. Quando ci si sdraia, il movimento può sollevare le particelle di polvere e gli allergeni nell’aria, che vengono poi inalati continuamente per ore.

2. Posizione del corpo e congestione

Quando si è sdraiati, la gravità cambia la dinamica del muco nasale: la secrezione che durante il giorno scorre verso l’esterno può accumularsi nella parte posteriore della gola, causando quella fastidiosa sensazione di “gocciolamento post-nasale”. Questo può provocare tosse, irritazione alla gola e una sensazione di congestione più marcata rispetto a quando si è in posizione eretta.

3. Ritmi circadiani e sistema immunitario

Il nostro corpo è regolato da un orologio biologico interno, il ritmo circadiano, che influenza non solo il sonno ma anche la funzione del sistema immunitario. Alcuni studi e fonti mediche suggeriscono che durante la notte il livello di cortisolo, un ormone che ha effetti antinfiammatori naturali, tende a diminuire. Questa diminuzione può rendere l’organismo più sensibile alle infiammazioni e quindi ai sintomi allergici nelle ore serali e notturne.

Inoltre, alcune persone riportano che i livelli di istamina, una molecola coinvolta nella risposta allergica, possono raggiungere picchi maggiori nelle ore serali, contribuendo a sintomi come prurito, starnuti e congestione. Questa dinamica è legata alla regolazione del ciclo sonno-veglia e all’interazione con altri neurotrasmettitori del sistema nervoso.

4. Umidità e qualità dell’aria

Anche il livello di umidità in camera può influire. Un ambiente troppo umido favorisce la proliferazione di muffe e acari, mentre un’aria troppo secca può irritare le mucose e peggiorare la sensazione di congestione. L’equilibrio è quindi fondamentale per ridurre i sintomi.

Allergia di notte: consigli pratici per ridurre i sintomi

Fortunatamente, esistono molte strategie per migliorare la qualità del sonno e ridurre l’impatto delle allergie notturne. Alcuni accorgimenti sono semplici e possono essere messi in pratica subito, altri richiedono un po’ più di impegno o investimenti nella gestione dell’ambiente domestico.

1. Igiene della camera da letto

Lavare regolarmente la biancheria da letto (lenzuola, federe e coperte) in acqua calda almeno una volta alla settimana per ridurre gli acari.

(lenzuola, federe e coperte) in acqua calda almeno una volta alla settimana per ridurre gli acari. Utilizzare coprimaterassi e copricuscini anti-acaro per creare una barriera fisica contro gli allergeni.

per creare una barriera fisica contro gli allergeni. Aspirare frequentemente tappeti, tende e superfici morbide con un aspirapolvere dotato di filtro HEPA, che cattura particelle fini.

tappeti, tende e superfici morbide con un aspirapolvere dotato di filtro HEPA, che cattura particelle fini. Ridurre gli oggetti che accumulano polvere, come peluche, libri o tessuti appesi, soprattutto vicino al letto.

2. Aria e ventilazione

Tenere le finestre chiuse durante le stagioni di pollini e utilizzare l’aria condizionata o un purificatore d’aria con filtro HEPA per mantenere l’aria interna più pulita.

e utilizzare l’aria condizionata o un purificatore d’aria con filtro HEPA per mantenere l’aria interna più pulita. Controllare l’umidità mantenendola tra il 30% e il 50%: un deumidificatore può aiutare se l’ambiente è troppo umido.

3. Abitudini prima di dormire

Fare una doccia prima di andare a letto può rimuovere pollini e allergeni dai capelli e dalla pelle, evitando di portarli nel letto.

può rimuovere pollini e allergeni dai capelli e dalla pelle, evitando di portarli nel letto. Indossare pigiami puliti ogni notte riduce l’esposizione agli allergeni accumulati durante il giorno.

ogni notte riduce l’esposizione agli allergeni accumulati durante il giorno. Evitare di far dormire gli animali domestici nel letto, soprattutto se si è allergici al loro pelo o alla loro forfora.

4. Posizione e supporti per dormire

Sollevare leggermente la testa con un cuscino extra o usare un supporto inclinato può aiutare a ridurre la congestione, perché favorisce un miglior drenaggio del muco e riduce la pressione nei seni nasali.

5. Farmaci e trattamenti

Per molti allergici, l’uso di antistaminici da banco, spray nasali corticosteroidi o altri farmaci consigliati dal medico può fare una grande differenza. Se i sintomi persistono nonostante questi accorgimenti, è importante consultare uno specialista per identificare gli allergeni specifici e valutare opzioni come l’immunoterapia.

Intervenire sull’ambiente domestico e sulle abitudini quotidiane può fare una differenza concreta: piccoli accorgimenti, se mantenuti con regolarità, aiutano a limitare l’esposizione agli allergeni e a tenere sotto controllo i sintomi senza modificare in modo significativo la propria routine. Tuttavia, quando i disturbi persistono o si intensificano nel tempo, è fondamentale rivolgersi a un medico per individuare le cause specifiche e impostare un trattamento mirato.