In queste ore Monica Setta ha commentato per la prima volta l’imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di lei nel programma Gialappa Show. Ecco le dichiarazioni della conduttrice, che a giugno tornerà in tv con la nuova edizione di Storie di donne al bivio.

Parla Monica Setta

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Monica Setta. L’amata conduttrice infatti, nel corso di un’intervista con l’Ansa, ha annunciato che a giugno tornerà in onda su Rai 2 con la nuova edizione di Storie di donne al bivio, uno dei programmi più amati della tv italiana. Ma non è finita qui. La giornalista infatti per la prima volta ha commentato quanto accaduto qualche giorno fa nel programma Gialappa Show, quando Giulia Vecchio ha fatto un’imitazione della presentatrice che è diventata virale.

Adesso così Monica Setta dice la sua e, pur avendo comprendo che l’imitazione è stata un omaggio al successo della sua trasmissione, fa sapere di aver chiesto ai suoi legali di contattare Tv8. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della conduttrice in merito:

“Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa’s, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio. Non mi sono offesa, ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva”.

Monica Setta nel mentre ha anche detto la sua sul successo di Storie di donne al bivio e in merito ha aggiunto: “La ricetta vincente? Semplicissima. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza”.