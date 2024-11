La presenza di Stefano De Martino come conduttore di Affari Tuoi non sembra convincere Rita Dalla Chiesa: “Nostalgia di Amadeus”

L’arrivo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi sebbene sia stato premiato dagli ascolti, non sembra convincere qualcuno. Rita Dalla Chiesa, per esempio, ha ammesso pubblicamente di sentire la nostalgia di Amadeus.

Stefano De Martino non convince Rita Dalla Chiesa

La scelta presa dalla Rai di affidare Affari Tuoi a Stefano De Martino dopo l’addio di Amadeus ha scatenato diverse reazioni. Nonostante gli ottimi ascolti da parte del conduttore partenopeo e il coinvolgimento social, che non sembra di certo mancare, qualcuno pare sentire la mancanza del suo predecessore e non lo nasconde.

Stefano De Martino, sebbene abbia ereditato un incarico molto importante, sta comunque cercando di non far rimpiangere Amadeus. Su di lui l’azienda punta forte ed è convinta che il suo arrivo possa essere un nuovo inizio e che possa essere certamente la scelta più azzeccata. Come detto il pubblico sta premiando il conduttore e questo è un segnale d’incoraggiamento molto importante.

Ma c’è pur sempre un ma! Sui social, da Facebook a Instagram e Twitter, alcuni utenti, anche alcuni volti noti, si sono ampiamente schierati sia dalla parte di uno che dell’altro. Se Eleonora Giorgi ha ammesso di essere una grande fan di Stefano De Martino, che le ha a sua volta dimostrato vicinanza in questo periodo difficile, non si può dire lo stesso di Rita Dalla Chiesa.

L’ex conduttrice di Forum, ha pubblicato un commento che non è passato certamente inosservato. Un pensiero in cui ha fatto sapere di sentire la mancanza di Amadeus. Insomma, Stefano De Martino non sembrerebbe convincerla troppo:

“Nostalgia di Amadeus”, ha scritto Rita Dalla Chiesa sulla piattaforma di X. La politica ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a questo preciso commento sul conduttore: “Certo, senza togliere nulla a Stefano De Martino, ma Amadeus faceva più “famiglia”. Almeno per me”.

I commenti di Rita Dalla Chiesa su Stefano De Martino e Amadeus

Nessuno dei due conduttori ha commentato la notizia, ma ci ha pensato il pubblico a dire la propria, in ogni caso.