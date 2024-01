Beatrice lascia il GF per lutto, alcuni fan di Perla esultano e pensano alla vittoria della loro preferita

NEWS

Debora Parigi | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

La notizia dell’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del GF a causa di un lutto ha lasciato il pubblico allibito. Ma purtroppo non tutti gli utenti hanno tatto in queste situazioni. Infatti alcuni fan di Perla Vatiero hanno pensato solo alla vittoria della loro preferita.

I tweet dei fan di Perla Vatiero dopo l’uscita di Beatrice per un lutto

Ha lasciato senza parole il comunicato del Grande Fratello in cui veniva detto che Beatrice Luzzi lasciava la Casa per motivi personali. Nessuna precisazione se l’uscita fosse definitiva o solo momentanea, come accaduto poco tempo fa. Ma poi il comunicato ufficiale dello staff dell’attrice ha spiazzato. La causa di questa uscita è un lutto e purtroppo è venuto a mancare proprio il padre.

Si tratta di un momento davvero brutto e che colpisce tutti. Ma anche in queste circostanze c’è chi ha perso totalmente il contatto con la realtà, non riuscendo a differenziare gioco e vita vera. E così su Twitter sono apparsi dei post davvero allucinanti che mai avremmo voluto leggere. A scriverli alcuni fan Perletti e in particolare fan di Perla Vatiero. In un momento di lutto, c’è chi pensa solo a portare alla vittoria la propria preferita.

In un primo tweet è stata condiviso lo screen della notizia su Beatrice data dal Grande Fratello e accanto è stata messa la foto di Perla. L’utente ha condiviso queste due immagini scrivendo: “E noi pensiamo solo alla vittoria della regina”.

In un altro tweet si legge, invece, “Finalmente Beatrice”. Anche in questo caso è stato scritto da un fan di Perla.

Entrambi i tweet sono stati poi rimossi, ma gli screen erano già stati fatti. Probabilmente sono stati scritti prima di sapere il motivo dell’uscita della Luzzi, quindi chi l’ha fatto non era a conoscenza della morte del padre dell’attrice. Contemporaneamente il fandom Perletti ha preso le distanze da questi post. Qualcuno ha scritto che non provenivano da veri fan di Perla, ma erano stati scritti da alcuni utenti che si fingono fan con l’intento di screditare proprio quel fandom.