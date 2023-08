Perla e Igor, come stanno le cose? Una nuova foto ribalta la situazione

NEWS

Debora Parigi | 12 Agosto 2023

Temptation Island

Perla e Igor di Temptation Island stanno ancora insieme o si sono già lasciati?

Alla fine del loro percorso a Temptation Island, Perla e Mirko si sono lasciati e ognuno di loro ha intrapreso una conoscenza con i rispettivi single conosciuti nel villaggio: lei con Igor e lui con Greta. Un mese dopo a Filippo Bisciglia hanno raccontato come procedeva la situazione e proprio Perla e Igor hanno detto che si stavano conoscendo piano piano per vedere se potrà esserci qualcosa di importante tra loro.

Finito il programma, quindi, tutti i protagonisti sono tornati sui social e proprio loro due si sono mostrati insieme scambiandosi anche like e commenti molto carini. Ma proprio ieri al web è venuto il dubbio che la storia tra loro fosse già finita. Per quale motivo? In pratica Igor ha festeggiato il suo compleanno, ma alla sua festa di Perla non c’era nemmeno l’ombra. Questo ha quindi fatto scattare il dubbio tra gli utenti.

Perla e Igor si sono davvero lasciati? I fan di Temptation Island possono già avere una risposta che toglie ogni dubbio e viene proprio dai diretti interessati. Infatti oggi Perla ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto al mare. E nel selfie che si è scattata vediamo sbucare una mano maschile poggiata sul suo ventre. Di chi è quella mano?

Il mistero è subito risolto perché si tratta proprio di Igor. Infatti l’ex tentatore successivamente a condiviso una foto insieme a un altro ex tentatore: Fouad. Da questo scatto si riconosce prima di tutto la mano che era nella foto di Perla. Se aguzzate la vista potete notare lo stesso braccialetto.

Inoltre, guardando le storie, si ha la dimostrazione che si trovano entrambi nello stesso posto cioè presso uno stabilimento balneare di Ostia. Insomma, per ora la loro storia procede a gonfie vele.