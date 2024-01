Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti, nel corso della puntata del Grande Fratello, ha parlato del rapporto con Perla Vatiero dopo aver visto un video in cui ha passato la notte nello stesso letto di Giuseppe Garibaldi.

La reazione di Mirko Brunetti

Questa sera al Grande Fratello è stato fatto vedere uno spezzone di qualcosa che è accaduto tra Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi di recente, e che ha fatto reagire Mirko Brunetti. Come sappiamo i due concorrenti si sono molto avvicinati e hanno instaurato un bel rapporto di amicizia. Qualcuno spera che tra loro sbocci un sentimento, ma per il momento non è ancora successo.

Tuttavia Rebecca Staffelli ha mostrato un video in cui gli spettatori hanno potuto vedere i gieffini dormire insieme. Paola e Letizia hanno passato la notte l’uno accanto all’altra e una volta tornati in diretta hanno esclamato: “L’hanno fatto per noi Alfonso“. A seguire è stato chiamato in causa anche Mirko.

Dopo aver visto questa clip, infatti, in un primo momento sembrava un po’ infastidito ma poi ha affermato: “In realtà Perla è single, può fare quello che vuole“. Poi il conduttore ha aggiunto: “Questa settimana Mirko è andato a sciare in montagna e l’aria fresca gli avrà schiarito le idee“.

Qualcuno pensa che Alfonso abbia confermato alcune voci di corridoio che vorrebbero Mirko Brunetti legato a un’altra ragazza. Non sappiamo si effettivamente questa è la verità oppure no, si tratta solo di indiscrezioni che non hanno trovato alcuna conferma.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Per adesso non ci resta che gustarci le puntate che restano.