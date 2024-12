Pochi giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stata Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsè. In queste ore la gieffina, che va ancora a scuola, ha iniziato a studiare per la Maturità, che dovrà affrontare il prossimo giugno.

Perla Maria Paravia si prepara per la Maturità

Alcuni giorni fa nella casa del Grande Fratello sono arrivati dei nuovi concorrenti, tra cui Perla Maria Paravia e sua mamma Maria Monsè. Madre e figlia, da anni al centro dell’attenzione mediatica, hanno così deciso di varcare insieme la porta rossa di mettersi alla prova con questa esperienza. Come di certo in molti sapranno, non si tratta della prima esperienza della showgirl all’interno del reality show di Canale 5. La Monsè tuttavia non ha perso occasione per rimettersi in gioco e stavolta ha deciso di perdere parte al programma proprio con sua figlia, che solo qualche mese fa ha compiuto 18 anni.

LEGGI ANCHE: Tommaso nasconde un segreto e due gieffini ne parlano: “È una questione delicata”

Attualmente però, come qualsiasi altra ragazza della sua età, Perla Maria è ancora iscritta a scuola e proprio il prossimo giugno dovrà affrontare la sfida più temuta da tutti gli adolescenti: gli esami di Maturità. Si tratta di un traguardo molto importante per tutti gli studenti e il pubblico dunque si è chiesto come farà la figlia della Monsè a sostenere la prova, essendo a oggi reclusa all’interno della casa. In queste ore però sembrerebbe essere arrivata la risposta.

A Perla Maria Paravia sono stati infatti consegnati alcuni libri di testo e la neo gieffina ha così iniziato a studiare e a preparasi per la Maturità. Ma non solo. La figlia di Maria Monsè sta anche ricevendo un grande aiuto dagli altri concorrenti del Grande Fratello, che la stanno supportando passo dopo passo, e non sono mancate simpatiche gaffe.

la povera perla maria che cerca di studiare leopardi con mamma monsè che le dice ‘remember’ al posto di rimembri e le saffiche che parlano da sole pic.twitter.com/MGzwGyE4Cb — dile (@dilelannister) December 26, 2024

LEGGI ANCHE: FantaSanremo 2025, svelate le Quotazioni dei Big in gara

Al termine della sua esperienza nel mentre Perla Maria potrà tornare tra i banchi di scuola e nei prossimi mesi affronterà la Maturità. A lei facciamo dunque una enorme in bocca al lupo per gli esami.