Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2024

Grande Fratello

Sembrerebbe, stando all’opinione degli utenti del web, che Perla Vatiero abbia ammesso di non aver usato sempre il microfono durante l’ultima gita fatta fuori dal Grande Fratello.

La presunta ammissione di Perla Vatiero

Come in molti sanno durante la settimana del Festival di Sanremo 2024 gli inquilini del Grande Fratello hanno potuto lasciare la casa per passare una giornata spensierata a pranzo fuori. Questo sarebbe dovuto essere un momento di pace e allegria, ma come sempre ne sono successe di tutti i colori. Secondo Perla Vatiero la colpa è stata anche di Beatrice Luzzi.

Nel video qui sotto la gieffina ha spiegato a Mirko di averla vista confabulare senza microfono lanciando frecciatine e parlando di dinamiche:

“Per esempio, una la vuole fare facile. Quando siamo andati fuori erano delle acque dove fondamentalmente volevamo mettere un punto a tutto. Ti ricordi Rosy? Avevamo detto basta alle discussioni, almeno tra noi di lei non ne abbiamo parlato.

Ci sediamo a un tavolo lungo e Beatrice era accanto a Paolo. Lei si alza e parla con gli altri due di noi. Doveva essere una giornata spensierata, ma è stato un continuo parlare di dinamiche senza un microfono. Una grandissima mancanza di rispetto”.

Perla su Bea: -“In un pranzo (gita) che doveva essere una giornata spensierata un continuo di frecciatine, parlare di dinamiche senza microfono e già è una mancanza di rispetto”

Mirko: -“Trovatemi una persona che non l'ha mai fatto, vabbè basta”



MIRKO TI AMO#grandefratello #gf pic.twitter.com/IFh4qxR7To — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 15, 2024

Mirko ha replicato di indicargli qualcuno in casa che non ha mai parlato senza il microfono, compreso lui, almeno una volta. A questo punto si alza dal tavolo un po’ nervoso e solo più tardi ritornano sul discorso. Nel video qui di seguito in molti sono convinti che Perla Vatiero abbia ammesso di non aver usato il microfono nascondendo la propria conversazione in gita.

in puntata: accusano beatrice e sergio di aver parlato senza microfono durante la gita



perla:#grandefratello pic.twitter.com/0qfNeNduWF — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) February 15, 2024

Di conseguenza i fan di Beatrice l’hanno attaccata perché ha puntato il dito contro la Luzzi nonostante anche lei abbia fatto la stessa identica cosa. Sembrerebbe che Perla si stia cercando di giustificare, ma Mirko pare non voler sentire scuse perché mette le due situazioni sullo stesso piano. Ed è a questo punto che la regia ha cambiato inquadratura passando a un’altra zona della casa.